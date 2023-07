De nouvelles filières de formation sont ouvertes à l’Ecole Supérieure de Management (ESM-BENIN). La prestigieuse université a étendu depuis la dernière rentrée académique, ses offres de formation à 06 nouvelles filières. Il s’agit du Génie civil, Eau et Assainissement ; l’Administration des Finances ; l’Administration Générale ; les Sciences Juridiques ; les Sciences Politiques ; et les Sciences Economiques et de Gestion.

En dehors des filières classiques de formation dans les établissements privés d’enseignement supérieur, l’Ecole Supérieure de Management propose de nouvelles offres de formation à la jeunesse béninoise. Les étudiants qui désirent se faire former en Génie civil, Eau et Assainissement par exemple, ont désormais la possibilité de s’inscrire, et se faire former dans le cadre attrayant et conviviale qu’offre l’université. Les filières Administration des Finances ; Administration Générale ; Sciences Juridiques ; Sciences Politiques ; et Sciences Economiques et de Gestion sont également ouvertes, et disponibles aussi bien en Licence qu’en Master, cours du jour, et cours du soir.

Ces nouvelles offres de formation sont disponibles au siège à Cotonou, et sur tous les sites de ESM-BENIN (Abomey-Calavi ; Akpakpa ; Lokossa, Porto-Novo ; Bohicon ; Djougou ; et Parakou). L’Ecole Supérieure de Management est une université de référence présente au Bénin depuis plus de 15 ans. Elle dispose de nombreux atouts qui facilitent la réussite universitaire, et l’insertion professionnelle des apprenants. Les étudiants bénéficient d’un accompagnement psychologique. Des séminaires spécialisés, et des séminaires d’orientation et de partage d’expériences sont organisés en leur intention.

La formation à la carte ; l’apprentissage du chinois et de l'anglais ; le permis de conduire catégorie B sont également des atouts dont dispose ESM-BENIN. La bibliothèque numérique de plus de 10.000 ouvrages, et la salle informatique équipée de plus de 100 ordinateurs permettent aux étudiants de faire des recherches, et de s’initier aux logiciels de base nécessaires à leur formation. Les inscriptions pour la rentrée académique 2023-2024 sont déjà ouvertes sur tous les sites. Pour ces inscriptions, ESM-BENIN accorde jusqu’à 50% de réduction sur les frais de scolarité.

ESM-BENIN, LE CHEMIN VERS L’EMPLOI !