Depuis sa création en 2007, l'École Supérieure de Management (ESM-BENIN), s'est toujours illustrée comme la référence dans le secteur des établissements privés d'enseignement supérieur au Bénin. Forte d'un corps professoral qualifié et rompu à la tâche, l'université s'est également dotée de nombreux atouts qui lui permettent de réaliser la vision chère au promoteur, Dr Isidore HOUNHUEDO: « Former des cadres compétents susceptibles de faire face à tous les enjeux ».

Dans un contexte de chômage et de sous emploi des jeunes, Dr Isidore HOUNHUEDO eut l'ingénieuse idée de créer en 2007, l'École Supérieure de Management. Une prestigieuse université qui allie connaissances théoriques et connaissances pratiques. Du fait de l'évolution du monde actuel, et des besoins sur le marché du travail, ESM-BENIN s'est également dotée de plusieurs atouts qui font d'elle, « un label d'excellence pour la professionnalisation». C'est l'une des rares universités privées au Bénin qui accompagnent psychologiquement l'étudiant. Et ce, grâce à des séminaires spécialisés, des séminaires d'orientation et de partage d'expérience.

La formation en informatique, l'apprentissage de l'anglais et du chinois sont également des atouts qui permettent aux jeunes diplômés sortis de ESM-BENIN, de franchir les barrières linguistiques. A tout cela s'ajoutent la formation à la carte, l'organisation des activités culturelles et sportives, le permis de conduire etc, qui favorisent le plein épanouissement du jeune diplômé qui, grâce au partenariat École/Université de ESM-BENIN, parvient à réussir son insertion professionnelle.

Outre les filières classiques de formation, ESM-BENIN a ouvert depuis la rentrée académique 2022-2023, 06 nouvelles filières. Les bacheliers intéressés par les filières Génie civil, Eau et Assainissement ; les Sciences juridiques ; les Sciences Economiques et de Gestion ; les Sciences Politiques ; l'Administration Générale ; et l'Administration des Finances, peuvent désormais s'inscrire, et se faire former à ESM-BENIN.

En dehors du siège à Cotonou en face du Stade de l'Amitié général Mathieu KEREKOU, l'université dispose de plusieurs autres sites répartis dans les villes d'Abomey-Calavi, Akpakpa, Porto-Novo, Bohicon, Lokossa, Djougou et Parakou. Les inscriptions pour la rentrée 2023-2024 sont déjà ouvertes, et des possibilités de bourse allant jusqu'à 50%, sont accordées aux étudiants.

ESM-BENIN, LE CHEMIN VERS L'EMPLOI!