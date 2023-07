Le "Roi de la Pop", Michael Jackson, a toujours suscité la fascination tant pour sa musique incroyable que pour ses relations uniques avec d'autres figures de la musique. Parmi ces relations, celles avec les icônes du rap ont marqué l'histoire de la musique. L'une des histoires les plus intrigantes concerne sa préférence entre deux légendes du rap, 2Pac et Notorious BIG. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Michael Jackson avait fait son choix. Jackson était sollicité pour un duo avec Tupac Shakur, également connu sous le nom de 2Pac. Cependant, il a décliné l'offre, préférant son rival Notorious BIG, autre figure emblématique du rap à l'époque.

Selon Quincy "QD3" Jones III, qui avait organisé une collaboration entre Jackson et Shakur, c'est Jackson qui avait exprimé une préférence pour Biggie Smalls, le nom de scène de Notorious BIG. Ce choix, qui peut sembler surprenant, illustre la loyauté de Jackson envers ceux qu'il respectait dans l'industrie musicale.

Cela ne signifie pas pour autant que Michael Jackson n'appréciait pas d'autres rappeurs. Michael Jackson avait une admiration particulière pour 50 Cent, un autre rappeur célèbre. Il appréciait tellement la chanson à succès de 50 Cent, "In da Club", qu'il l'écoutait tous les matins et suivait ses performances dans les charts. Cette admiration a conduit à une collaboration entre les deux artistes sur la chanson "Monster". Bien que Jackson et 50 Cent n'aient jamais eu l'occasion de se rencontrer en personne en raison du décès soudain de Jackson en 2009, 50 Cent a exprimé son respect pour le travail de Jackson et l'importance de leur collaboration.

Ainsi, les relations de Michael Jackson avec les rappeurs et son choix entre 2Pac et Notorious BIG révèlent non seulement sa passion pour la musique, mais aussi sa loyauté envers ceux qu'il appréciait et son désir de faire des choix artistiques indépendamment des rivalités et des controverses de l'industrie. Le Roi de la Pop reste une figure emblématique non seulement pour son talent musical, mais aussi pour son approche respectueuse et engagée des relations professionnelles.