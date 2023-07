La Central Intelligence Agency (CIA), l'un des principaux services de renseignement américain, est actuellement engagée dans une mission cruciale de reconstruction de ses réseaux d'espionnage en Chine. Cette initiative fait suite à une perte dévastatrice de contre-espionnage qui a touché ses agents recrutés il y a plus de dix ans. Le directeur de la CIA, William Burns, a révélé cette information lors d'une conférence sur la sécurité au Colorado. Les responsables américains ont identifié que la débâcle a débuté en 2010, suite à une combinaison de trahison par un officier de la CIA et une panne d'un système de communication clandestin.

Cette série d'événements a entraîné la perte d'agents chinois et autres recrutés, portant ainsi un coup sévère à l'efficacité des opérations de renseignement humain en Chine. Cependant, M. Burns a tenu à souligner que malgré ces obstacles, des progrès significatifs ont été réalisés dans la reconstruction des capacités de renseignement humain. L'agence travaille activement et intensément pour garantir qu'elle dispose d'une solide capacité d'acquisition d'informations par le biais d'espions et d'informateurs pour compléter d'autres méthodes de collecte de renseignements.

La reconnaissance publique de cet échec de renseignement par la CIA est une première, démontrant l'importance et la gravité de la situation à un moment où les États-Unis recentrent leur attention sur la Chine en tant que cible stratégique majeure. M. Burns a également évoqué la question de Taïwan, affirmant que l'administration Biden ne considère pas une guerre avec la Chine au sujet de l'île comme imminente ou inévitable. Néanmoins, il a mis en lumière les intentions du président chinois Xi Jinping de prendre le contrôle de Taïwan à un moment donné dans le futur.

Toutefois, il a nuancé cette déclaration en indiquant que Xi Jinping n'aurait probablement pas encore décidé de recourir à la force pour s'emparer de l'île. Les lacunes militaires russes mises en évidence lors de l'offensive en Ukraine auraient eu un impact sur la réflexion des dirigeants chinois concernant une éventuelle invasion de Taïwan. M. Burns a souligné que cela pourrait signifier que le président Xi et les hauts responsables de l'Armée populaire de libération hésitent actuellement à entreprendre une offensive militaire de grande envergure, étant donné les risques et les coûts potentiels.

La situation délicate avec la Chine et les questions relatives à Taïwan sont au cœur des préoccupations de l'agence, et la dynamique géopolitique actuelle influence les stratégies et les décisions des acteurs impliqués.