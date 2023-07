Le président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), Samuel Eto'o, a récemment déclenché un ouragan de spéculations suite à une déclaration énigmatique sur Facebook. Ce 19 juillet 2023, il a mentionné subtilement Puma, l'équipementier sportif allemand, dans un post. Cette déclaration a suscité une série de questions : est-ce que Puma pourrait être de retour en tant que fournisseur d'équipements pour les Lions Indomptables du Cameroun, suite aux tensions avec One All Sports ? Pour l'heure rien n'est sûr, mais

One All Sports est actuellement au centre d'une tempête judiciaire. Patrick Timani, propriétaire et PDG du groupe Bee, le distributeur officiel des marchandises de One All Sports au Cameroun, fait face à des accusations de non paiement de dette. One All Sports et la Fecafoot l'accusent d'une dette supérieure à 1 million d'euros.

Dans ce contexte tumultueux, la mention de Puma par Samuel Eto'o a été interprétée par beaucoup comme une possible invitation à un retour du fournisseur allemand, qui a habillé les Lions Indomptables pendant de nombreuses années. Toutefois, rien n'a été confirmé pour l'instant. L'avenir de la collaboration de la Fecafoot avec son équipementier reste donc incertain, et la déclaration mystérieuse de Eto'o n'a fait que renforcer ce suspense.