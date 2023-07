Carlos Slim Helu, un homme d'affaires mexicain éminent, a établi sa domination dans le monde des affaires grâce à ses investissements stratégiques et à son flair pour les opportunités lucratives. Forbes rapporte que sa valeur nette a récemment dépassé la barre des 100 milliards de dollars, faisant de lui l'une des 10 personnes les plus riches du monde. Carlos Slim Helu et sa famille contrôlent América Móvil, la plus grande entreprise de télécommunications mobiles d'Amérique latine, présente dans 15 pays au moins. Mais cela n'est qu'une partie de son empire.

Le parcours de Carlos Slim Helu dans les affaires a commencé en 1990 lorsqu'il a acquis Telmex, l'entreprise publique de téléphonie du Mexique, avec l'aide de partenaires étrangers du secteur des télécommunications. Sous sa direction, Telmex est devenue une partie intégrante d'América Móvil, renforçant ainsi la position de l'entreprise dans l'industrie des télécommunications.

Cependant, les intérêts du milliardaire libano-mexicain Carlos Slim Helu ne se limitent pas aux télécommunications. Il détient également des participations dans des entreprises mexicaines de construction, de biens de consommation, d'exploitation minière et d'immobilier, diversifiant ainsi son portefeuille d'investissements. Par le passé, il a même possédé 17 % du New York Times, bien qu'il ait vendu sa participation en 2021. Carlos Slim Helu a connu une période de gloire entre 2010 et 2013, lorsqu'il a surpassé Bill Gates et Warren Buffett pour devenir la personne la plus riche du monde.

Sa réussite dans les affaires est d'autant plus impressionnante qu'il a commencé sa carrière en tant qu'enseignant d'algèbre à l'UNAM, une université de Mexico. Cela démontre son intelligence et sa persévérance exceptionnelles. En juin 2023, la fortune de Carlos Slim Helu a encore augmenté de 5,7 milliards de dollars (5,2 milliards d'euros), témoignant de sa capacité à faire fructifier ses investissements.

Avec une valeur nette actuelle de 101,4 milliards de dollars (93 milliards d'euros), il occupe la 10e place dans le classement des plus grandes fortunes mondiales. En plus de ses succès financiers, Carlos Slim Helu est un homme de 83 ans résidant dans la ville de Mexico et possède la citoyenneté mexicaine. Son influence et son impact sur le monde des affaires continuent d'être ressentis à l'échelle mondiale.