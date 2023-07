L'histoire démographique de l'Afrique est un récit épique d'une renaissance significative. Jadis, l'Afrique a été victime d'une dépopulation dévastatrice due à la pratique infâme de l'esclavage. Pendant des siècles, le continent a vu des millions de ses habitants arrachés à leur foyer, laissant des cicatrices profondes dans la structure de sa population. Aujourd'hui, cependant, l'Afrique semble se redresser, pour ainsi prendre une revanche sur son histoire douloureuse. Les projections démographiques des Nations Unies font apparaître un tableau passionnant pour le 21ème siècle.

L'Asie, longtemps leader dans les classements démographiques, voit sa population stagner, et même régresser dans certaines régions. La Chine, par exemple, a connu une diminution de sa population pour la première fois depuis 1961, malgré sa position de pays le plus peuplé du monde jusqu'en 2023. En avril de cette même année, l'Inde a surpassé la Chine avec une population de 1,429 milliard d'habitants, grâce à un taux de natalité supérieur à 2 enfants par femme en 2020.

Alors que l'Inde se prépare à relever les défis liés à sa nouvelle position de leader démographique, l'Afrique se prépare également à son tour sous les projecteurs. Selon les estimations de Statista, sur les dix pays les plus peuplés du monde à l'horizon 2100, cinq seront africains. Le Nigeria est prévu pour être le troisième pays le plus peuplé du monde, avec une population dépassant 540 millions d'habitants. Il sera suivi de près par la République Démocratique du Congo, qui devrait se hisser à la cinquième place avec plus de 430 millions d'habitants, l'Ethiopie à la 7ème place avec 324 millions d'habitants, puis de la Tanzanie avec 249 millions d'habitants à la neuvième place et enfin de l'Egypte avec 205 millions d'habitants.

Ainsi, le 21ème siècle marque une revanche démographique pour l'Afrique. Loin des sombres jours de dépopulation forcée, le continent semble destiné à jouer un rôle déterminant dans l'avenir démographique du monde. Selon les différentes projections, la population mondiale devrait atteindre un sommet entre 2065 et 2080, avant de commencer à décliner progressivement. L'Afrique, cependant, semble aller à contre-courant de cette tendance, prouvant une fois de plus sa résilience face aux défis historiques.

