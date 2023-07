L' Union nationale des footballeurs professionnels du Bénin (UNFPB) offre pendant la période de vacances des bourses de formation pour des footballeurs qui voudraient se reconvertir après leur carrière. Make-up, attaché foulards, pose ongle en gel UV, pose faux cils et pédicure manucure. C'est entre autres les domaines de formation au profit des joueurs et joueuses du football béninois. Un tremplin qui va leur permettre un développement personnel et un pas vers l'auto-emploi.

Pour l'Union nationale des footballeurs professionnels du Bénin, la vie active après une carrière sportive peut être difficile et la reconversion professionnelle est essentielle pour aider les footballeurs et footballeuses à passer cette transition avec succès. Ces métiers à potentiel d'avenir non négligeable doivent être pris en compte. Cette idée de l'Unfpb vient à point nommé car, juste après les championnats, cette classe de la société est désœuvrée et se livre à des activités à risques qui n'arrangent pas leur carrière.