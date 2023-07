Le monde de la technologie a donné naissance à de nombreux milliardaires, mais peu peuvent égaler le succès durable de Larry Page. Cet entrepreneur américain, résidant à Palo Alto, en Californie, a une valeur nette de 102,2 milliards de dollars (93,9 milliards d'euros), ce qui le place en huitième position sur la liste des personnes les plus riches du monde. Larry Page a laissé une empreinte indélébile sur l'écosystème numérique mondial en co-fondant Google en 1998, avec son collègue de doctorat à Stanford, Sergey Brin.

Depuis ses débuts en tant que simple moteur de recherche, Google a évolué pour devenir un géant du numérique omniprésent, impactant presque tous les aspects de notre vie quotidienne. Page a assuré le rôle de PDG de Google de 1998 à 2001, puis de 2011 à 2015.

Il est désormais membre du conseil d’administration d’Alphabet, la société mère de Google. Son influence persistante et sa participation majoritaire dans cette entreprise de premier plan ont grandement contribué à sa fortune personnelle. En mai, une hausse notable de 15% du cours de l'action Alphabet a propulsé Page dans le top 10 des personnes les plus riches du monde.

En dépit de sa réussite monumentale avec Google, Larry Page n'est pas du genre à se reposer sur ses lauriers. Sa soif d'innovation l'a conduit à être l’un des investisseurs fondateurs de Planetary Resources, une entreprise d’exploration spatiale. Même si sa fortune a récemment diminué d'environ 2 milliards de dollars (1,8 milliard d’euros) en juin, selon Forbes, Page continue de repousser les frontières du possible, toujours à la recherche de la prochaine grande idée.

À 50 ans, Larry Page représente l'esprit audacieux et innovant de l'industrie technologique. Sa riche carrière illustre parfaitement comment une idée brillante, soutenue par l'ambition et la détermination, peut transformer le monde et, en effet, forger une fortune.