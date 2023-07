Le talentueux acteur Jamie Foxx, âgé de 55 ans et détenteur d'Oscars, a récemment fait une révélation bouleversante sur Instagram(cliquez ici pour voir la vidéo). Dans une vidéo émouvante diffusée vendredi soir, il a partagé l'expérience "infernale" qu'il a traversée lors d'une mystérieuse crise de santé. Avec courage, et en refusant de couler des larmes, Foxx a expliqué qu'il avait vécu quelque chose qu'il pensait ne jamais devoir affronter. Tout en rassurant ses 16 millions d'abonnés, il a tenu à préciser qu'il n'était ni "aveugle" ni "paralysé".

Je suis allé "en enfer et je suis revenu", a confié le célèbre acteur américain. Cette déclaration venait du cœur, et il voulait être honnête avec son public en dévoilant une part de sa vulnérabilité. Toutefois, l'acteur a avoué que, malgré le désir de ses fans de recevoir des mises à jour sur son état de santé, il hésitait à se montrer dans cet état de fragilité. Il voulait être perçu sous un jour plus joyeux, partager des moments de rire, de fête et continuer à exercer son métier dans le cinéma et la télévision. Personne ne souhaite être vu branché à des tubes, se battant pour sa survie.

"Je sais que beaucoup de gens attendaient ou voulaient entendre une mise à jour, mais pour être honnête avec vous, je ne voulais pas que vous me voyiez comme ça, mec. Je veux que vous me voyiez rire, passer un bon moment, faire la fête, faire une blague, faire un film ou une émission de télévision. Je ne voulais pas que vous me voyiez avec des tubes à court de moi et essayant de comprendre si j'allais m'en sortir", a admis les larmes aux yeux le chanteur et acteur américain qui vit des moments difficiles depuis quelques semaines.

Sans entrer dans les détails sur sa maladie, Jamie Foxx a cependant assuré à son public qu'il était désormais "sur la voie de la guérison". Cette nouvelle a soulagé ses fans, qui ont été nombreux à lui envoyer des messages de soutien et d'encouragement tout au long de cette épreuve. Il a également tenu à adresser des remerciements particuliers à deux personnes importantes dans sa vie : sa sœur Deondra Dixon et sa fille Corinne Foxx, âgée de 29 ans. Ces deux femmes ont joué un rôle crucial en lui sauvant la vie, lui apportant soutien et amour dans cette période difficile.

Le mystère reste entier quant à la nature de la maladie qu'a traversée Jamie Foxx, mais l'essentiel est qu'il se rétablisse progressivement. L'acteur a montré une grande force d'esprit en partageant son expérience avec sincérité et en évoquant son cheminement vers la guérison. Ces dernières semaines, beaucoup de commentaires et de spéculation ont émergé dans les médias et la dernière sortie de l'acteur vient éclairer un peu plus la lanterne des fans qui n'attendaient que ça.