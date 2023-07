Le clip « Kimi » du Web-humoriste et désormais chanteur béninois, Axel Merryl a atteint la barre des 10 millions de vues en deux mois. L’annonce de cette remarquable performance a été faite sur Facebook par le jeune artiste. Ce fut un moyen pour lui de remercier les internautes et particulièrement ses fans qui ont rendu possible le retentissant succès rencontré par cette production qui a mis en scène la fille du célèbre pasteur ivoirien Camille Makosso. Le clip avait déjà été positivement remarqué alors qu’il a dépassé en 24 heures le million de vues sur YouTube.

La fille aînée du général Camille Makosso est dans le clip celle dont le chanteur est tombé amoureux. Après les différentes oppositions de son père représenté dans la vidéo par le célèbre humoriste ivoirien Gohou Michel, les deux amoureux se sont finalement unis selon le scénario de la vidéo. Cette seconde production musicale d’Axel Merryl avait tout de même été bien accueillie du public tant béninois qu’ivoirien. À la faveur d’une publication qu’il avait faite sur Facebook il y a quelques semaines, le pasteur ivoirien Camille Makosso a émis l’idée de tourner un film sur l’histoire déroulée dans la chanson.

« Et si on réalisait le film Axel et Kimi : L’histoire de jeunes amoureux au destin différent et à l’opposition des familles », a publié le général. Notons qu’avant la sortie de la chanson, la fille du général et Axel Merryl avaient semblé avoir une aventure ensemble. Sur les réseaux sociaux, le bruit avait couru à cause des différents directs qui se faisaient entre les deux jeunes. La chanson avait ainsi été composée en l’honneur de Kimberly Makosso. Il s’agit tout de même d’une première au Bénin.

Il y a quelques jours, la presse avait attiré l’attention sur l’artiste ivoirienne Roseline Layo avec son titre « Môgô Fariman ». La vidéo aurait battu le record jusque-là détenu par une production de Dj Arafat. En seulement deux mois, la chanson a approché la barre des 8 millions de vues sur YouTube. Elle dépasse ainsi « Moto Moto » de Dj Arafat qui a eu près de 2 millions de vues en l’espace de quelques jours. C’était la performance jamais égalée en Côte d’Ivoire.