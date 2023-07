La Chine, connue pour son audace et ses initiatives pionnières dans le domaine spatial, a une fois de plus surpris le monde en lançant une fusée à la technologie inédits. Le développement spatial chinois a franchi une étape importante avec le lancement réussi d'une fusée propulsée par des moteurs au méthane. La compagnie chinoise Landspace a récemment écrit une nouvelle page de l'histoire spatiale avec le lancement réussi de la fusée Zhuque-2. Cette fusée, décollant du site spatial de Jiuquan, est la première au monde à atteindre l'orbite terrestre avec des moteurs-fusées propulsés au méthane.

Cette réalisation remarquable de l'industrie spatiale chinoise ouvre une nouvelle ère dans l'exploration spatiale, alors que la Chine continue de se positionner comme un acteur incontournable de l'innovation dans ce domaine. Ce nouvel exploit fait suite à une série d'avancées significatives de la Chine dans l'exploration spatiale. On se souvient par exemple de ses succès retentissants avec la sonde lunaire Chang'e-4 qui a effectué un alunissage inédit sur la face cachée de la Lune en 2019, ou encore avec la mission Tianwen-1 qui a atterri avec succès sur Mars en 2021, faisant de la Chine le deuxième pays après les États-Unis à accomplir cet exploit.

La particularité de cette nouvelle fusée réside dans l'utilisation du méthane comme carburant pour les moteurs-fusées. Ce choix audacieux et innovant la distingue des fusées traditionnelles, généralement alimentées par du kérosène ou de l'hydrogène. Les moteurs au méthane, appelés "méthalox", sont envisagés comme des solutions d'avenir pour l'industrie spatiale. Ils représentent un équilibre entre la puissance et la durabilité, promettant des progrès significatifs dans les domaines de la récupération et de la réutilisation des fusées.

La réussite de ce lancement propulse la Chine à l'avant-garde de l'innovation spatiale, dépassant d'autres acteurs majeurs de l'industrie spatiale qui sont également engagés dans le développement de moteurs de fusée au méthane. Cela marque une nouvelle étape dans la quête de la Chine pour l'indépendance spatiale, renforçant son rôle en tant que leader mondial dans le domaine de la technologie spatiale.

Le potentiel de cette nouvelle fusée est immense. Avec sa capacité à transporter des charges importantes en orbite basse et très basse, elle répond aux besoins futurs de l'exploration spatiale, qu'il s'agisse du déploiement de nouvelles constellations de satellites ou de missions d'observation plus ambitieuses. Ce développement technologique unique affirme le positionnement de la Chine comme une force majeure dans l'exploration spatiale du 21ème siècle.