L'Algérie, pays de l'Afrique du Nord, explore actuellement les voies de renforcement de sa coopération avec la Russie dans un domaine clé pour son développement : l'énergie. C'est ce qui ressort d'une réunion entre le vice-ministre russe de l'Énergie, Sergueï Motchalnikov, et l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Algérie en Russie, Smail Benamara. Au cœur de leurs discussions : la fourniture d'équipements russes pour les centrales thermiques algériennes.

D'après le communiqué publié par le ministère russe de l'Énergie suite à cette rencontre et relayé par Tass, les deux parties ont exploré les possibilités d'élargissement de leur coopération dans le secteur de l'énergie, notamment l'industrie pétrolière et gazière. Cela vient renforcer l'importance de l'énergie comme domaine clé dans la coopération russo-algérienne, un point souligné par le vice-ministre russe lors de cette réunion.

Au-delà de l'industrie pétrolière et gazière, l'Algérie semble vouloir diversifier ses sources d'énergie. En effet, elle manifeste un intérêt croissant pour les centrales thermiques, ce qui expliquerait sa volonté de s'équiper en matériel russe. Le groupe russo-algérien sur l'énergie, dont le travail a également été discuté lors de cette réunion, devrait être au centre des futures négociations.

Le vice-ministre russe a conclu sur une note optimiste, soulignant que de nombreux projets conjoints sont déjà en cours dans le domaine du carburant et de l'énergie entre la Russie et l'Algérie. Cette coopération pourrait donc ouvrir la voie à un dialogue énergétique plus approfondi entre les deux pays, promouvant un partenariat mutuellement bénéfique et répondant aux besoins vitaux de l'Algérie en matière d'énergie.