C'est une décision qui marque un tournant dans la sphère administrative du Maroc. Ghita Mezzour, la ministre de la Transition numérique et de la réforme de l'administration, a annoncé le 3 juillet 2023 que l'arabe est désormais la langue officielle de l'administration publique, des établissements publics et privés. Cette mesure, saluée par beaucoup de citoyens sur la toile, signe la fin de l’utilisation du français au sein de l’administration marocaine. Elle représente non seulement une obligation constitutionnelle, mais fait suite à un jugement du Tribunal administratif de Rabat, confirmé par la Cour d'appel, déclarant l’usage du français par les administrations publiques comme non réglementaire.

La ministre a également rappelé une circulaire du Chef du gouvernement datant du 30 octobre 2018, qui imposait l'utilisation de l'arabe et de l'amazigh par les administrations publiques et les collectivités locales. Ce choix politique s'inscrit dans une politique de valorisation des langues nationales et de l'identité culturelle marocaine, en particulier en réponse à l'héritage colonial français.

Cependant, ce choix de l'arabe intervient dans un contexte plus large de réorientation linguistique au Maroc. Il y a un mois, le pays avait annoncé une réforme éducative majeure pour élargir l'enseignement de l'anglais au niveau du collège. Le ministère de l'Éducation envisage d'augmenter progressivement le taux de couverture de l'anglais dans les établissements scolaires, avec pour objectif une couverture de 100% en deuxième année d'ici 2024-2025. Ce mouvement fait écho à une tendance similaire en Algérie, où la langue française a aussi reculé.

L’enseignement généralisé de l'anglais au collège marocain et la décision de l'administration marocaine d'adopter l'arabe comme langue officielle constituent une double remise en question de la place du français au Maroc. Ces transformations ne sont pas seulement symboliques : elles témoignent d’une redéfinition de la politique linguistique du pays qui pourrait avoir des conséquences significatives sur l'importance et l'influence de la langue française au Maghreb.