Depuis plusieurs décennies, un conflit oppose le Maroc au petit État territorial du Sahara occidental. Le royaume chérifien a toujours indiqué que le Sahara occidental fait partie de son giron. Mais le petit État ne l’a jamais entendu de cette oreille et a toujours milité pour son indépendance. Cette situation a créé un conflit dans la région avec notamment la naissance du front Polisario. Ce mouvement armé et politique a vu le jour dans le but de défendre l’indépendance du Sahara occidental. Cela fait plusieurs années que la communauté internationale tente sans succès de régler pacifiquement ce conflit.

Rabat mène une diplomatie stratégique pour amener divers pays à reconnaître sa souveraineté sur le Sahara occidental. Tout récemment, Israël a fait un grand pas en reconnaissant officiellement la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Cette décision de l’État hébreu va sans conteste bouleverser les relations entre le Maroc et Israël. Le roi Mohammed VI a adressé une lettre au Premier ministre Benjamin Netanyahou pour lui exprimer sa reconnaissance. Il a par ailleurs invité le dirigeant israélien à effectuer une visite officielle au Maroc. En soutenant le Maroc dans le dossier du Sahara occidental, Israël s’attend certainement à un retour de bâton. Si l’on s’en tient à l’évolution des choses, il est fort probable que le Maroc va se montrer beaucoup plus conciliant envers Israël sur de nombreux dossiers surtout celui de la Palestine.

Pour de nombreux experts, ce rapprochement entre les deux pays va modifier la ligne de Rabat en ce qui concerne le cas palestinien. Les critiques acerbes des autorités marocaines contre Tel-Aviv risquent d’appartenir au passé. Le Maroc pourrait également peser de son poids pour amener la Palestine à faire des concessions et accepter certaines propositions d’Israël. Une nouvelle ère dans la relation israélo-marocaine vient de naître et elle pourrait changer beaucoup de chose pour les deux pays.