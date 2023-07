Le paysage concurrentiel du secteur agroalimentaire nigérian et peut-être africain pourrait être sur le point de changer drastiquement. Le milliardaire Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, prépare une stratégie de force pour dominer le secteur. L'homme d'affaires entend fusionner trois de ses entreprises - NASCON Allied Industries Plc, Dangote Sugar et Dangote Rice - en une seule entité puissante. Ce mouvement stratégique pourrait mettre à mal le rival de longue date du groupe Dangote, le BUA Group, qui est actuellement l'entreprise de biens de consommation la plus importante du Nigeria en valeur marchande.

Cette manœuvre de fusion est considérée par de nombreux analystes du secteur comme une riposte directe à BUA Group, l'entreprise de son rival Abdul Samad Rabiu (2ème homme le plus riche du Nigéria et 4ème en Afrique) qui a pris une décision similaire il y a environ deux ans en regroupant ses activités alimentaires dans une nouvelle entité nommée BUA Foods. BUA Foods est aujourd'hui l'entreprise leader en valeur marchande sur la bourse nigériane. En regroupant ses entreprises alimentaires, Dangote espère non seulement surpasser son concurrent, mais aussi solidifier sa domination sur le secteur agroalimentaire.

Ce n'est pas la première fois que Dangote fait un coup stratégique dans le but de renforcer sa position dominante. Il y a un mois, Dangote a marqué un tournant majeur pour le secteur pétrolier nigérian avec l'inauguration de la plus grande raffinerie de pétrole du continent, d'une valeur de 20,5 milliards de dollars. Cette raffinerie, qui a une capacité de traitement de 650 000 barils par jour, est un témoignage du désir de Dangote de stimuler l'économie nigériane en renforçant la sécurité énergétique du pays.

Malgré cette réalisation majeure dans le secteur de l'énergie, Dangote n'a pas négligé le secteur agroalimentaire, qui a longtemps été l'épine dorsale de son empire commercial. Sa nouvelle stratégie de fusion de ses entreprises alimentaires semble être une extension de sa vision pour créer des entreprises puissantes et diversifiées qui peuvent rivaliser à l'échelle mondiale.

Aliko Dangote est clairement déterminé à maintenir son avance dans le secteur de l'énergie, et dominer le secteur agroalimentaire. Si son plan de fusion réussit, Dangote pourrait bien être en route pour établir une hégémonie sur le marché agroalimentaire nigérian, et pourquoi pas, viser le marché africain plus globalement.