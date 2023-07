Yilong Ma, le sosie chinois d'Elon Musk fait le buzz sur la toile avec ses vidéos hilarantes. Cet artiste du réseau social Twitter TikTok a récemment publié une série captivante de quatre vidéos dans lesquelles il se bat contre un faux "Mark Zuckerberg" qu'il appelle "Zuckerbox" représenté comme un Chinois portant une boîte sur la tête en référence au supposé combat en cage à venir entre les deux milliardaire de la tech Mark Zuckerberg et Elon Musk qui retient toutes les attentions ces dernières semaines.

Arborant un ensemble pantalon-chemise-gilet assorti avec une cravate sans oublier une paire de gants de boxe, Ma nous montre comment il pense que son homonyme américain pourrait mettre K.O. son rival technologique en frappant "Zuckerbox" et en le mettant en position de verrouillage. Leur arène est une petite parcelle d'herbe près d'un immeuble résidentiel, ce qui donne une production nettement moins coûteuse que la "Vegas Octagon" proposée par Musk, mais tout aussi divertissante. Évidemment, Ma remporte chaque round haut la main.

"Challenge Zuckerberg ! Wow !" s'exclame Ma avec passion dans l'une des vidéos. Les vidéos de combat de Ma ont été visionnées collectivement plus de neuf millions de fois sur TikTok, jusqu'à jeudi soir rapporte plusieurs médias sur la toile ces dernières heures. Depuis quelques jours, la presse rapporte toutes les informations relatives au combat annoncé entre les deux milliardaires de la Tech via des posts interposés sur les réseaux sociaux. Ils ont été vus chacun dans leurs coins pendant des séances d'entrainement avec des personnalités

Pour rappel, Elon Musk avait déclaré en mai 2022 qu'il aimerait rencontrer Ma, qui pourrait ou non être un deepfake extrêmement sophistiqué, mais il n'est pas clair si le milliardaire a réellement vu son alter ego chinois lorsqu'il a visité la Chine récemment c'est-à-dire un an plus tard.