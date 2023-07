Le Yuan s'est invité de manière inattendue en Argentine, à la place du dollar américain. En effet, l'Argentine, troisième économie d'Amérique latine, a fait une annonce surprise en annonçant son intention de rembourser une partie de son prêt au Fonds monétaire international (FMI) en utilisant le Yuan. L'Argentine a dû recourir à cette solution car elle ne dispose pas suffisamment de dollars pour honorer ses dettes. Ce choix met en lumière la rivalité grandissante entre la Chine et les États-Unis, en particulier dans le domaine des devises. Pékin cherche de plus en plus à promouvoir sa monnaie dans l'économie mondiale.

Le Yuan, bien que loin derrière le dollar américain dans les transactions internationales, fait de plus en plus sa place sur la scène internationale. Les efforts de la Chine pour renforcer la place du Yuan ont déjà commencé à porter leurs fruits. Récemment, le Pakistan a effectué son premier paiement pour l'importation de pétrole russe en Yuan, marquant une étape importante dans l'adoption internationale de la devise chinoise. Cependant, malgré une légère croissance ces deux dernières années, la part du Yuan n'est que de 2,29%. Néanmoins, cette initiative argentine marque un pas significatif vers l'établissement du Yuan comme une alternative au dollar américain sur la scène internationale.

Cette décision de l'Argentine n'est pas seulement une question de finance. Elle intervient dans un contexte où le pays, chroniquement en manque de devises, voit sa situation se dégrader encore plus à cause d'une grave sécheresse, la pire depuis près d'un siècle selon les autorités. Cette sécheresse a tari les ressources d'exportation de ce grand pays agro-exportateur. L'Argentine avait déjà annoncé en avril qu'elle allait désormais régler ses importations chinoises en Yuan plutôt qu'en dollars américains, à l'instar du Brésil.

L'intérêt croissant pour le Yuan n'est pas uniquement limité à l'Argentine. Plusieurs actions de sociétés chinoises, dont celles des géants Alibaba et Tencent, seront disponibles en Yuan sur le marché boursier de Hong Kong. Ces actions seront cotées et négociées simultanément en Yuan et en dollar de Hong Kong. Cette mesure, destinée dans un premier temps aux investisseurs étrangers détenteurs de Yuans, devrait s'ouvrir par la suite aux investisseurs de Chine continentale via la liaison Hong Kong-China Stock Connect. Cette initiative illustre encore une fois la volonté de la Chine de promouvoir l'internationalisation de sa devise.