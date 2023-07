L'histoire d'amour de Talulah Riley est loin d'être ordinaire. Cette actrice talentueuse a été mariée deux fois au même homme, nul autre que le milliardaire Elon Musk, considéré comme l'homme le plus riche du monde. Une union qui a marqué les esprits, mais qui s'est terminée en divorce à deux reprises. Cependant, Talulah ne semble pas être une femme qui se décourage facilement en amour. Deux ans après son second divorce avec Musk, elle a trouvé de nouveau le bonheur auprès de l'acteur au visage de bébé, Thomas Brodie-Sangster.

Le couple, discret au début de leur relation, a finalement annoncé leurs fiançailles via Twitter, utilisant ironiquement la plateforme de l'ex-mari de Talulah pour partager leur grande nouvelle. À l'âge de 37 ans, Talulah a partagé avec enthousiasme la photo d'elle-même et de Thomas, officialisant ainsi leur engagement. Le bonheur rayonnait sur leur visage, confirmant leur amour solide et durable. Leur nid d'amour est un manoir classé, un endroit qui respire l'élégance et le charme intemporel.

Situé à la campagne, il offre un cadre parfait pour vivre leur histoire d'amour dans la tranquillité et l'intimité. Le couple a récemment été repéré à Londres lors d'une soirée au célèbre repaire des célébrités, Chiltern Firehouse, arborant des looks qui reflètent leur personnalité unique. Talulah, toujours à la pointe de la mode, est apparue chic et élégante dans une tenue entièrement noire, tandis que Thomas a exhibé son style éclectique avec une chemise en soie, un pantalon crème et des bottes en daim.

L'acteur, qui a maintenant 33 ans, est devenu célèbre à seulement 13 ans grâce à son rôle dans le film de comédie romantique "Love Actually", où il jouait le personnage de Sam, un jeune amoureux. Leur relation est devenue publique lorsqu'ils ont fait leur première apparition ensemble aux BAFTA en mars dernier. Cependant, leur histoire d'amour avait commencé bien avant, alors qu'ils travaillaient ensemble sur le drame "Sex Pistols" réalisé par Danny Boyle.

Une collaboration qui a donné naissance à une romance discrète, échappant aux radars de la presse people jusqu'à ce que The Mail on Sunday révèle la fin brutale de la précédente relation de Talulah avec Matthew Rice. Aujourd'hui, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour Talulah Riley et Thomas Brodie-Sangster. Une chose est sûre, cette union ne passera pas inaperçue, mais espérons que cette fois-ci, elle sera synonyme de bonheur éternel.