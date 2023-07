Une fois de plus, l'Organisation des Nations Unies (ONU) a exprimé son inquiétude face à la persistance du racisme en France, en particulier au sein des forces de l'ordre. Le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale, qui comprend 18 experts indépendants, a publié une déclaration vendredi dernier appelant les autorités françaises à aborder de manière proactive les causes structurelles et systémiques de la discrimination raciale. Les experts ont mis en évidence leur préoccupation face au "profilage racial et à l'usage excessif de la force par les unités du maintien de l'ordre".

L'impératif de cette déclaration a été souligné par la tragique mort de Nahel M., un adolescent de 17 ans d'origine algérienne, qui a été tué lors d'une intervention policière à Nanterre, en banlieue parisienne, le 27 juin dernier. Nahel M. a été tué alors qu'il refusait d'obtempérer lors d'une patrouille routière. Cet incident a déclenché une vague d'émeutes dans tout le pays, mettant en lumière les tensions raciales et la méfiance envers les forces de l'ordre.

Dans ce contexte, le Comité de l'ONU a demandé aux autorités françaises de "mener rapidement une enquête approfondie et impartiale sur les circonstances qui ont conduit à la mort de Nahel M." Les experts ont souligné l'importance de traduire les auteurs présumés en justice et, s'ils sont reconnus coupables, de les punir d'une manière qui soit à la mesure de la gravité du crime.

Finalement, le Comité a appelé le peuple français à "exercer ses droits pacifiquement et dans le respect des valeurs consacrées par la Déclaration universelle des droits de l'homme". Cette déclaration rappelle à la France la nécessité d'agir pour surmonter les problèmes persistants de discrimination raciale et d'usage excessif de la force par les autorités, pour garantir à tous les citoyens l'égalité devant la loi et le respect de leurs droits fondamentaux.