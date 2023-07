Le président russe Vladimir Poutine a profité d’une intervention qu’il a faite ce vendredi 28 juillet lors du Sommet Russie-Afrique pour rappeler tout le respect que son pays voue pour certains héros africains. Pour l’homme fort du Kremlin, la Russie « garde la mémoire et honore les fils éminents de l’Afrique ». « Je les nommerai, chers amis. Nous ne devons pas les oublier. Je citerai les noms de Patrice Lumumba, Gamal Abdel Nasser, Nelson Mandela, Ahmed Ben Bella, Omar al-Mokhtar, Kwame Nkrumah, Samora Machel, Léopold Senghor, Kenneth Kaunda, Julius Nyerere », a martelé le président russe Vladimir Poutine.

Il s’est par la suite attardé sur celles et ceux qui ont combattu pour la liberté de l’Afrique. « Nous n’oublions pas non plus d’autres combattants africains pour la liberté et dirigeants nationaux africains », a-t-il poursuivi. Il s’est d’ailleurs illustré par une citation de Nelson Mandela. « Je voudrais rappeler les propos de Nelson Mandela. Il a dit: ‘Ne me jugez pas en fonction de mon succès. Jugez-moi par le nombre de fois où je suis tombé et où je me suis relevé.’ Cela concerne également la souveraineté de l'État: elle doit être défendue sans faute, il ne faut jamais baisser les bras, reculer sous la pression extérieure », a indiqué Vladimir Poutine.

Rappelons que le président russe Vladimir Poutine s’est mis dans une opération de charme depuis années au cours de ces dernières années. Ce sommet rassemble la plupart des pays africains autour de la Russie. Ce fut l’occasion pour la Russie d’annoncer une aide à certains pays d’Afrique. Alors que l’accord sur les céréales avait été suspendu, Moscou a décidé de mettre gratuitement les céréales à la disposition des certains pays africains. La Russie se positionne comme une partenaire stratégique de l’Afrique.