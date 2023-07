La remise officielle des sites devant abriter les marchés du lot 1 du projet de modernisation et de construction de 35 marchés urbains et région au Bénin a été faite le 12 décembre 2019 par le ministre du cadre de vie et du développement durable, José Tonato. Aujourd’hui, la construction des marchés du lot1 de ce projet est presque achevée et les usagers et les occupants de ces marchés auparavant n’attendent que son ouverture.

Face aux professionnels des médias à Cotonou, le Secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji s’est prononcé sur la date de leur ouverture. « Vous n’attendrez plus aussi longtemps que vous êtes en train d’attendre c’est-à-dire le temps passé à attendre est forcément plus long que le temps que vous passerez à attendre l’ouverture » a lâché le porte-parole du gouvernement.

Selon lui, le gouvernement est aussi pressé que les marchés s'animent. Il a laissé entendre que les bénéficiaires diront au moment de cette ouverture des infrastructures que « les gens qu’on avait beaucoup insultés, ils nous ont fait quelque chose » de bien. Le Secrétaire général adjoint du gouvernement a tenu à préciser qu’eux aussi, ils sont pressés mais c’est parce qu’ils veulent faire toujours bien les choses. Car dit-il, « le président ne veut pas qu’on fasse juste pour se faire applaudir ».

Wilfried Léandre Houngbédji a souligné qu’« une fois que l’agence qui est là travaille et ils sont en train de travailler avec leurs partenaires » et qu’ « une fois qu’ils auront finalisé tout ce qu’il faut autour des conditions, autour de la gestion optimale de ses infrastructures, vous allez voir ». « Nous tous nous sommes pressés d’aller faire nos courses dans ses marchés » a-t-il conclu.