Mark Zuckerberg, PDG de Meta, anciennement connu sous le nom de Facebook, est un homme aux multiples passions. Après avoir appris à surfer et pratiqué le jiu-jitsu, il se lance désormais dans un nouveau passe-temps : le pilotage d'avions. Le milliardaire, dont la fortune est estimée à environ 113 milliards de dollars selon le Bloomberg Billionaires Index, aurait obtenu un certificat de pilote étudiant, selon le site d'information spécialisé The Information. Si le patron de Meta réussit son examen pour obtenir sa licence de pilote, il rejoindra d'autres grands noms de la technologie qui sont également des aviateurs chevronnés, tels que Sam Altman, PDG d'OpenAI, Evan Spiegel, PDG de Snap, et le potentiel adversaire dans un "cage match", Elon Musk.

La semaine dernière, Zuckerberg a publié une photo sur sa plateforme de partage de photos, Instagram, montrant son physique musclé, torse nu, aux côtés des combattants d'arts martiaux mixtes Israel Adesanya et Alex Volkanovski. Le PDG de Meta, qui s'est mis aux arts martiaux pendant la pandémie de COVID-19, s'entraîne avec des professionnels de l'UFC en préparation d'un éventuel affrontement avec Musk. Leur rivalité s'est intensifiée ces dernières semaines, en particulier après la sortie de l'application "tueuse de Twitter" de Zuckerberg, Threads.

Percée pour Zuckerberg, 9ème homme le plus riche du monde, tout lui sourit, jusqu'à quand ? Mark Zuckerberg, co-fondateur et PDG de Meta Platforms, est actuellement sur une lancée impressionnante. Actuellement neuvième homme le plus riche du monde, selon Forbes, avec…

Musk, qui a acquis Twitter l'année dernière pour 44 milliards de dollars, accuse la société de Zuckerberg d'avoir volé des secrets commerciaux qui ont été utilisés pour développer Threads. Meta a nié ces accusations. La volonté de Zuckerberg de conquérir les cieux fait suite à son amour avoué pour apprivoiser les mers. Le PDG de Meta semble avoir une soif inextinguible de défis et de nouvelles expériences. Avec ses ressources financières quasi illimitées, il peut se permettre d'explorer ses passions et de repousser constamment les limites de ce qui est possible.

Le fait que Zuckerberg se forme pour devenir pilote montre qu'il est prêt à investir du temps et des efforts pour acquérir de nouvelles compétences. Cela souligne également son insatiable curiosité et son désir d'explorer différents domaines de la vie. Bien qu'il soit déjà connu pour son succès en tant qu'entrepreneur et chef d'entreprise, il semble que Zuckerberg veuille continuellement se surpasser et se diversifier.

Le monde de la technologie est souvent associé à des personnalités audacieuses et innovantes, et Zuckerberg ne fait pas exception à la règle. Son désir de prendre les commandes d'un avion montre qu'il n'est pas seulement intéressé par les avancées numériques, mais aussi par les défis physiques et les sensations fortes. Le vol est une expérience unique qui peut offrir un sentiment de liberté et d'exploration, et Zuckerberg semble être attiré par cette perspective.

Que ce soit dans le ciel ou sur les vagues, Mark Zuckerberg poursuit sa quête de nouvelles expériences et de réalisations personnelles. Avec sa passion pour les sports extrêmes, les arts martiaux et maintenant le pilotage d'avions, il continue de repousser les limites et d'inspirer ceux qui le suivent. Sa détermination et sa soif d'apprendre sont des traits qui ont contribué à son succès en tant qu'entrepreneur, et on peut imaginer qu'il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.