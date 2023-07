Après avoir dit aurevoir il y a quelques jours aux supporters du Club Africain de Tunis de la Tunisie, l’international béninois Rodrigue Kossi vient d’annoncer au peuple béninois sa nouvelle destination. Il s’est engagé pour deux saisons avec le club de Al-Taraji, un promu en deuxième division saoudien. Il est donc lié avec ce club de l’Arabie Saoudite jusqu’en 2025. L’information a été officialisée ce mercredi 05 juillet 2023.

Dans le championnat saoudien, Rodrigue Kossi affrontera certainement le quintuple ballon d’or Cristiano Ronaldo d’Al-Nassr, Karim Benzema d’Al Ittihad, Roberto Firmino de Al Ahli, les Sénégalais Kalidou Koulybali et Édouard Mendy respectivement d’Al Ahli et d’Al Hilal. Titulaire lors de la 5ème journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Côte d’Ivoire 2023), l’ancien joueur des Buffles du Borgou a impressionné le public sportif béninois au stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou de Kouhounou à travers ses prestations face aux Lions de la Téranga du Sénégal. Avec son nouveau club, le nouveau sociétaire de Al Taraji croisera sur son chemin les grandes stars de ce monde. Cela lui permettra en effet d’acquérir de nouvelles expériences. Rappelons que les internationaux béninois Moïse Adilehou et Yohan Roche ont eux aussi changé de club.