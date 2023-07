Du 22 au 31 juillet 2023, le Maroc abritera la première édition de la Coupe du monde de football scolaire. C’est ce cadre que le Bénin participe à cette compétition grâce à son statut de demi-finaliste de la dernière Coupe d’Afrique des nations scolaires qui avait eu lieu en Afrique du Sud. Ce lundi 24 juillet 2023, le Bénin représenté par les jeunes joueurs des moins de 18 ans du Collègue d’enseignement général (CEG) Sainte Rita de Cotonou ont fait une entrée fracassante dans le Mondial Scolaire 2023.

Pour leur première sortie dans le tournoi, les Béninois ont étrillé la sélection mexicaine par le score de 10 buts à 0. Face au Maroc dans la même journée de ce lundi 24 juillet 2023, les footballeurs du Ceg Sainte Rita conduits par l’entraineur Sévérin Danha ont dicté leur loi au Maroc (pays organisateur) sur la marque de 2 buts à 1 . Dans la matinée de ce mardi 25 juillet 2023 , la sélection du CEG Sainte Rita a dominé l'Angleterre 2 par 3 buts à 0 . Avec cette troisième victoire, le Ceg Sainte Rita totalise 9 points dans son groupe et se qualifie pour les 1/4 de finales de ce Mondial Scolaire 2023,. Il faut signaler que le Bénin évolue dans le groupe C en compagnie du Maroc 1, de l’Angleterre 2 et du Mexique 2.