Le décès de Nahel, un adolescent de 17 ans tué par un policier, a déclenché une série d'émeutes qui ont secoué la France et qui ont réveillé les fractures d'une France en prise avec son histoire « révolutionnaire ». Le spectre des émeutes de 2005 plane sur les événements récents, rappelant une histoire française marquée par la violence et la rébellion​​. La mort de Nahel a réveillé un ressentiment de longue date au sein des communautés noires et arabes de France, face aux incidents répétés de violence policière et aux allégations de racisme systémique.

Au fil des drames, le racisme au sein de la police française semble évident. Même l'ONU vient de lancer un appel aux autorités sur ces questions fondamentales de racisme. Les scènes de révolte qui se sont déroulées ces derniers jours sont une manifestation d'un malaise profond qui sévit dans le pays. Nahel, un jeune homme qui a tragiquement perdu la vie lors d'une interaction avec la police, est rapidement devenu le symbole d'une cause plus large. Son histoire a suscité la colère et la tristesse, mais aussi une détermination renouvelée à lutter contre l'injustice et à exiger un changement.

Le précédent Adama Traoré

Ces événements rappellent étrangement le cas d'Adama Traoré, un autre jeune homme noir qui est mort en 2016 après avoir été arrêté par la police. Son décès a déclenché une vague de protestations contre la brutalité policière et le racisme en France. Malgré les années qui se sont écoulées depuis la mort de Traoré, la blessure reste ouverte et douloureuse, la justice semble toujours hors de portée pour sa famille. Mais il ne s'agit hélas pas du seul cas d'Adama Traoré, plein de drames similaires ont eu lieu dans le passé.

Ces deux cas tragiques mettent en lumière les problèmes persistants de racisme et de brutalité qui affligent les forces de police françaises. Cependant, cette lutte légitime contre l'injustice est souvent obscurcie par l'action de casseurs qui profitent de ces manifestations pour semer le chaos et la destruction. Ces actes de violence et de vandalisme détournent l'attention des véritables problèmes et ne font que renforcer les stéréotypes négatifs associés aux manifestants.

Ces incidents ont ravivé les accusations de racisme régulièrement portées à l'encontre de la police française, qui font écho aux polémiques récentes liées au mouvement Black Lives Matter aux États-Unis​. La réponse du gouvernement Macron aux émeutes a été critiquée. Selon le quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung, les révoltes restent sans conséquence et ne sont pas gérées politiquement, mais avec le chéquier de l'État. Le gouvernement Macron n'a pas encore trouvé de solutions viables à ce problème. Politiquement, seuls Le Pen et Zemmour profiteront à nouveau des émeutes. La cohabitation de Français, quelle que soit leur origine, n'en sera pas facilitée​​.