Le siège du 1er arrondissement de la ville de Cotonou a servi, ce mardi 04 juillet 2023, de cadre à une séance de sensibilisation des chefs quartiers dudit arrondissement par le Réseau des Organisations non gouvernementales pour la Prévention Sanitaire, l’assainissement à la base et de la Défense des Consommateurs (ROPSAB-DC) sur le décret portant réglementation du bruit en République du Bénin et la loi sur les produits cosmétiques. Le président du ROPSAB-DC, Prosper Agbotomè , a laissé entendre que c’est la loi N°2021-03 du 1er février 2021 portant organisation des activités pharmaceutiques en République du Bénin qui interdit également la vente des produits cosmétiques.

Il a précisé que désormais les personnes qui s’adonnent à la vente de ces produits cosmétiques doivent avoir un agrément. « Lorsqu’on vote une loi, on met des moyens à la disposition des élus locaux pour faire la vulgarisation de cette loi », a déclaré M.Agbotomé. C’est pour cela qu’il a signifié que le ROPSAB-DC est prêt à appuyer ces chefs quartier dans leur séance de sensibilisation dans leur zone respective. Quant au Secrétaire général du ROPSAB-DC, Lambert Migan, il a fait savoir que le président Patrice Talon s’est suffisamment échiné au Bénin en l’occurrence sur le vote de la loi N° 2022-04 portant hygiène publique en République du Bénin. Il a aussi mobilisé les confessions religieuses pour leur parler de la pollution sonore. Pour le Secrétaire général du ROPSAB-DC, la pollution sonore « perturbe la vie humaine ». C’est pourquoi, dit-il, qu’« en tant que membre des organisations de la Société civile », il « est de bon ton de descendre au niveau des élus locaux pour leur en parler ». « Beaucoup de gens n’arrivent pas à suivre les émissions à la radio, à la télévision » a révélé Lambert Migan.

Il a souligné que «si nous savons que nous sommes membre de la Société civile », nous ne devons pas rester en marge. Il a rappelé qu’en 2022 précisément fin janvier 2022, le chef de l’Etat a promulgué la loi concernant l’hygiène. C’est pourquoi selon lui, il faut que les gens sachent au niveau des élus locaux, l’heure de la pollution sonore. Il a indiqué qu’à partir de 7h à 22 h, cela pourrait être toléré mais de 13h à 15 h, le silence es requis. Le soir, celui qui a son moulin, commence à travailler de 17h à 22 h. Pour lui, si les élus locaux ne sont pas informés de tout cela, ils ne peuvent pas vulgariser la loi. C’est la raison pour laquelle il s’est déplacé pour leur en parler afin que ces derniers puissent transmettre à leur tour l’information.

Le chef quartier de Yagbé Houssou Gbéto Gabriel a apprécié les lois qui ont été votées en ce qui concerne les produits cosmétiques et des manifestations bruyantes. Mais, il a souligné que « nos bonnes dames qui vendent des produits cosmétiques dans nos quartiers, seront privées de leur commerce parce qu’l faut avoir un agrément ». Pour lui, avec les documents qui sont cités, « comment pourront-elles avoir ces documents et prétendre avoir un agrément pour pouvoir vendre » alors qu’elles ont de la famille, des enfants et même de maris qu’elles supportent ? Selon le chef quartier de Yagbé, cela va créer beaucoup de mécontents dans la société.

La loi étant déjà votée, il a suggéré au gouvernement que « si on pouvait avoir dans les marchés un avenant, on pourrait modifier un peu les documents afin de permettre à nos femmes d’avoir cet agrément » et « faire quelques choses pour que » ces dernières « aient au moins quelque chose dans la vie pour aider les maris ». « C’est très important » a-t-il lâché. Il a déploré que dans les manifestations bruyantes, quand on appelle la police, elle vient et l’émetteur de la pollution sonore « cesse un peu ». Mais au départ de la police, le bruit recommence. C’est pourquoi, il a proposé qu’il y ait « un suivi pour ce genre de manifestation pour que la population se sente un peu bien à l’aise ».