20 milliards d'euros, soit l’équivalent de 22,2 milliards de dollars. C’est du moins la somme astronomique que compte dépenser l’Allemagne pour combler le déficit créé par le soutien militaire apporté à l’Ukraine dans le cadre de la guerre avec la Russie. Selon une annonce qui a été faite par le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, il s’agira d’un investissement qui s’étendra jusqu’en 2031.

Toujours à la faveur de cette interview qu’il a accordée à un magazine allemand, Boris Pistorius met l’accent sur la nécessité de cette démarche de la part de son pays. « D'ici 2031, nous devons et voulons investir bien plus de 20 milliards d'euros dans les munitions », a-t-il confié. Pour lui, sans munitions, même les systèmes d'armes les plus modernes ne sont d'aucune utilité, « même s'ils se tiennent dans notre arrière-cour, prête à être déployés ».

Selon le point qui a été récemment fait par le ministère allemand de la Défense il y a quelques semaines, il ne restait plus que 20 000 obus d'artillerie explosifs dans ses stocks. À en croire plusieurs annonces qui ont été faites, les autorités allemandes seraient sur le point de mettre à la disposition de l’Ukraine des munitions d'artillerie. L’Ukraine a en effet bénéficié du soutien militaire de plusieurs pays européens. Il y a quelques mois, un rapport de référence a mis l’accent sur une augmentation exponentielle des dépenses liées à la Défense en Europe.

Ainsi, après avoir augmenté de plus d’un tiers en une décennie, elles ont touché la barre des 480 milliards de dollars en 2022. Toujours selon le rapport, l’Europe a dépensé 13% (suite à la déduction de l’inflation) de plus pour ses armées. Il s’agit d’une forte croissance qui n’a jamais été observée depuis plus de trente ans. Ces chiffres interviennent en effet en pleine guerre entre l’Ukraine et la Russie.