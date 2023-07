Du 25 au 27 août 2023, la sélection nationale masculine des moins de 16 ans de handball participera à la 2ème édition du tournoi international de handball de Nantes. C’est dans ce cadre que la Fédération béninoise de handball (Fbhb) et les techniciens ont concocté un plan de préparation aux joueurs présélectionnés. Après un premier regroupement de préparation qui s’est tenu du 17 au 21 mai 2023 à Cotonou, le deuxième du 26 au 29 mai 2023 et le troisième du 19 au 26 juin 2023, le staff technique dirigé par Jean Houngbélagnon, de concert avec la Direction technique nationale (Dtn) de la Fédération béninoise de handball a réduit désormais le groupe de 20 à 16 joueurs.

Ces 16 joueurs ont été retenus à l’issue de deux séances d’entraînement quotidiennes : une dans la matinée (à partir de 08h) et la deuxième dans l’après-midi (à partir de 16h). Ces derniers seront mis au vert dans les jours à venir à Cotonou afin de poursuivre leurs séances de préparation. Il faut signaler qu’au départ, ils étaient 47 jeunes handballeurs qui proviennent des tests de détection effectués dans les 12 départements du Bénin et ceux retenus lors des derniers championnats nationaux de catégories d’âge à Ouidah. De 47, ils sont réduits à 26 puis à 20 et maintenant à 16 Guépards U16 Handball du Bénin. La majorité de ces 16 Guépards viennent des classes sportives mises en place par le ministère des sports.

Liste des seize (16) joueurs retenus pour la suite des séances

1- Goïdo Ben (Classe Sportive Bohicon) ;

2- Sikirou Rouchdane (Classe Sportive Bohicon) ;

3- Todan Arnaud (Classe sportive Bohicon) ;

4- Zandohoun Stève (Classe sportive Zogbodomey) ;

5- Kougou Thomas (Classe Sportive Kétou) ;

6- Houndehoto Rodolphe (Classe Sportive Ifangni) ;

7- Gbleto Girhadi (Classe Sportive Ifangni) ;

8- Lafia Abdoul Hacque (Aso Modèle) ;

9- Hounmenou Parfait (Aso Modèle) ;

10- Tchikou Sem (Classe Sportive CEG 2 Abomey-Calavi) ;

11- Zannouve Yannick (Classe sportive CEG Nokoué) ;

12- Afayome Samuel (Classe sportive CEG 1 Comè) ;

13- Houngbedji Christ (Classe sportive CEG Athiémè) ;

14- Gouyaba Taofic (Classe sportive Lycée Mathieu Bouké) ;

15- Issifou Yakoubou (Classe sportive CEG 1 Djougou) ;

16- Kpara Matarou Mohamed (Assec).