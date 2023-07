Le président Tinubu est sur la sellette. Préoccupée par la situation politique ouest-africain avec le coup d’Etat au Niger, le président nigérian Bola Ahmed Tinubu a le feu aux fesses au plan national. En effet, réuni au sein du Conseil exécutif le 27 juillet dernier, le Congrès du Travail du Nigéria( Nigeria Labour Congress). Ca craint pour la stabilité sociale et politique du Nigéria dans les tous prochains jours. En effet, réuni en Conseil exécutif le 27 juillet dernier à Abuja, le Nigeria Labour Congress(NLC), le plus grand syndicat du pays, a décidé de déclencher une grève pour s’insurger contre Ia cherté de la vie.

« Il a donc mis en place des comités stratégiques exhortant tous les affiliés et les conseils d‘Etat, y compris la société civile, à sortir à partir du mercredi 02 août 2023 à travers le pays pour protester contre l’insensibilité du gouvernement aux souffrances des Nigérians »., lit-on dans ce communiqué dont Nouvelle Tribune a obtenu copie. Le NLC dénonce dans le même communiqué les nouveaux prix des produits pétroliers qui ont aggravé les conditions de vie des Nigerians. L’organisation syndicale demande aux Nigérians de stocker de la nourriture et des médicaments nécessaires à la maison à cause de cette grève nationale, précise le même communiqué relayé d’ailleurs le site cotonoutimes.

« A cette fin, NLC in session applique, réaffirme et soutient toutes les décisions de la réunion du comité de travail central du 25 juillet 2023. Au point6, on lit « de donner au gouvernement fédéral un ultimatum de sept jours pour répondre à toutes nos demandes et de lancer une action nationale à partir du mercredi 02 août 2023 pour contraindre le gouvernement à revenir sur sa politique anti-pauvres et anti-travailleurs », précise le même communiqué. Cette décision fait suite à celles du nouveau gouvernement de suspendre la subvention sur les produits. Affaire à suivre