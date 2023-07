Le Japon se montre de plus en plus inquiet face à la puissance de son voisin, la Corée du Nord, dans le domaine du nucléaire. En effet, dans un nouveau rapport annuel publié ce vendredi 28 juillet 2023, le ministère japonais de la Défense a indiqué que Pyongyang est une menace « plus grave que jamais » pour le Japon. Cette déclaration a été faite dans le dernier « livre blanc » sur la défense, qui parle des menaces les plus importantes pour la nation nippone. Le document parle notamment des capacités nord-coréennes à projeter des missiles nucléaires.

Pyongyang a multiplié ses lancements de missiles

Toujours selon le document, « il est supposé que la Corée du Nord a la capacité d'attaquer le Japon avec des armes nucléaires montées sur des missiles balistiques ». Outre les menaces, le rapport a aussi abordé des moyens permettant de stabiliser le Japon sur le plan sécuritaire. Notons que le livre blanc publié par Tokyo intervient dans un contexte où Pyongyang a multiplié le nombre de ses lancements de missiles. Quelques mois plus tôt, les autorités japonaises avaient répondu aux déclarations du dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un, concernant un satellite espion, en annonçant qu’il se prépare à neutraliser l’appareil s’il entre dans son territoire.

Pour rappel, en mars 2023, la Corée du Nord avait effectué le lancement d'un missile balistique de courte portée. C’était, à ce moment, le quatrième lancement réalisé en une semaine, en pleine période d'exercices militaires conjoints entre la Corée du Sud et les USA. Ces exercices, dénommés « Freedom Shield », sont les plus importants depuis cinq ans et ont pour objectif de renforcer la coopération entre Séoul et Washington face à la menace croissante posée par Pyongyang. Ce dernier considère ces manœuvres comme des répétitions d'invasion de son territoire, augmentant ainsi la colère du régime nord-coréen.