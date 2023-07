Une onde de choc a ébranlé l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, avec la confirmation tragique du décès d'un collaborateur de longue date et proche, Tafari Campbell. En tant qu'ancien sous-chef de la Maison-Blanche et une figure clé du cercle d'Obama, Campbell était non seulement un collègue respecté mais aussi un ami cher à l'ancien président et sa famille. Les liens forts qui unissent Obama à ses collaborateurs, forgés au cours des années difficiles à la Maison Blanche, ne font qu'intensifier le sentiment de perte qui a émané de cette tragédie.

Selon le rapport de la police de l'État du Massachusetts (MSP), le corps de Campbell, 45 ans, disparu alors qu'il faisait du paddleboard, a été récupéré d'un étang à Martha's Vineyard. Il avait continué à travailler avec les Obama après leur départ de la Maison-Blanche, un témoignage de l'importance de son rôle dans leur vie quotidienne. Cette perte est un coup dur pour l'ancien président et la première dame, qui ont décrit Campbell comme une personne "extraordinairement gentille" qui "rendait nos vies un peu plus lumineuses".

Le rapport souligne que Campbell visitait Martha's Vineyard au moment de son décès, un lieu cher à l'ancien président qui y passait régulièrement ses vacances pendant sa présidence. Les Obama n'étaient pas à la maison lorsque l'incident a eu lieu, une circonstance qui ne fait qu'ajouter à la tragédie. Les policiers de l'environnement du Massachusetts ont localisé le corps de Campbell, qui a ensuite été récupéré par l'unité de récupération sous-marine de la MSP à environ 100 pieds du rivage et à 8 pieds sous l'eau.

Les circonstances exactes du décès de Campbell restent pour l'instant floues, ce qui a conduit à l'ouverture d'une enquête par l'Unité des détectives de la police de l'État du Massachusetts. Les détails de l'incident sont étroitement surveillés par le public et les médias, reflétant l'intérêt national porté à la famille Obama et à ceux qui gravitent autour d'eux. Dans cette atmosphère de deuil et d'incertitude, les Obama se joignent à tous ceux qui connaissaient et aimaient Tafari - en particulier sa femme Sherise et leurs jumeaux Xavier et Savin - pour pleurer la perte d'un homme véritablement merveilleux.