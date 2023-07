La Russie et les États-Unis représentent environ 90% du stock mondial d'ogives nucléaires, la Russie détenant le plus grand nombre, environ 6 000. Historiquement, les États-Unis ont adopté une politique de transparence en révélant régulièrement des informations sur leurs stocks d'armes nucléaires, jusqu'à une décision récente qui a choqué les experts en contrôle des armements et les scientifiques. Le département d'État américain a récemment refusé de divulguer ces informations, une décision que Jon Wolfstahl, conseiller en sécurité internationale, suppose être une tentative de dissimulation envers la Russie.

Cependant, il met en garde contre les conséquences potentielles d'une telle décision, qui pourrait donner à la Russie et à la Chine une excuse pour se comporter de manière irresponsable sur la scène internationale. Cette nouvelle orientation politique contraste fortement avec l'attitude adoptée par l'administration Biden qui a déclaré qu'en 2020, les États-Unis possédaient 3 750 ogives nucléaires. Mais depuis, aucune information n'a été publiée, laissant les experts en contrôle des armements dans l'incertitude quant aux motivations réelles derrière cette décision.

La Fédération des scientifiques américains (FAS) a exprimé son inquiétude face à cette absence croissante de transparence. Selon eux, cette tendance pourrait non seulement miner les efforts diplomatiques, mais également augmenter l'incertitude et la suspicion à l'échelle internationale. Par conséquent, elle pourrait conduire d'autres pays à agir sur la base des pires scénarios.

La sénatrice Elizabeth Warren fait partie des voix importantes qui se sont élevées pour le maintien de la transparence. Elle soutient que la divulgation de ces informations renforce la crédibilité des États-Unis en matière de réduction des arsenaux nucléaires. Dans la même veine, le FAS a appelé la Maison Blanche à réévaluer sa politique, arguant que le public a le droit de connaître ces informations. Le refus de les divulguer, selon eux, pourrait être considéré comme une entrave à la transparence et à la responsabilité.