Les membres de la Plateforme des régulateurs de l'audiovisuel de l'UEMOA et de la Guinée se sont réunis ce jeudi 27 juillet 2023 à Cotonou. L'objectif de cette rencontre est de trouver la procédure adéquate pour concilier le droit d'informer et le respect des normes déontologiques en situation de crise et d'insécurité. ‹‹ Média et insécurité, entre droit d'informer et impératifs sécuritaires ››, c'est le thème sur lequel seront basées toutes les activités qui entrent dans le cadre de la 10e assemblée générale de la Plateforme des régulateurs de l'audiovisuel.

Ces deux jours de travail constituent l'occasion propice pour les pays membres, de travailler en synergie pour amener les médias à jouer convenablement leur rôle de promotion de la paix et de la sécurité. ‹‹ Mon institution voudrait attirer notre attention afin que nous puissions conjuguer nos efforts et nos expériences pour amener les médias à mieux informer les populations et à jouer le rôle d'éducation et de sensibilisation dans notre contexte de montée progressive du terrorisme et ses corolaires ››, a déclaré Rémi Prospère Moretti, président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC) du Bénin.

Selon le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavonou qui a représenté le président de la République au lancement de cette Assemblée générale, l'adaptation des moyens de régulation s'impose pour des réponses savantes et innovantes aux défis des acteurs des médias dans l'exercice de leur travail en vue de garantir leur droit ainsi que l'équilibre sociétal et sécuritaire.