Lors du sommet Russie-Afrique qui s'est ouvert ce jeudi 27 Juillet 2023, le président russe, Vladimir Poutine, a adressé un message fort aux dirigeants africains présents. Dans un discours empreint de responsabilité et d'engagement, il a souligné les efforts de son pays pour prévenir une crise alimentaire mondiale, malgré les inquiétudes liées au retrait d'un accord sur les expéditions de céréales en provenance d'Ukraine. Devant un auditoire composé de chefs d'État et de gouvernement africains, comparé au sommet précédent en 2019, le président russe a tenu à affirmer le soutien continu de son pays envers les régions et les États dans le besoin, en particulier à travers des livraisons humanitaires.

Conscient des défis qui se profilent, Poutine a exprimé la volonté de la Russie de participer activement à la mise en place d'un système plus équitable de répartition des ressources. Il a mis en avant les actions entreprises par la Russie pour éviter une crise alimentaire d'envergure planétaire. Rappelant que son pays dispose de moyens suffisants pour remplacer les céréales ukrainiennes, il s'est engagé à en fournir, que ce soit dans un cadre commercial ou sous forme d'aide aux pays africains les plus vulnérables. Le président russe a ainsi assuré, dans son discours d'ouverture, que Moscou pourra "dans les mois qui viennent" livrer gratuitement jusqu'à 50.000 tonnes de céréales à six pays à savoir: le Zimbabwe, la Somalie et l'Erythrée, le Mali, la Centrafrique et le Burkina Faso.

« Notre pays continuera à soutenir les États et les régions dans le besoin, en particulier avec ses livraisons humanitaires. Nous cherchons à participer activement à la construction d'un système plus juste de répartition des ressources. Nous déployons un maximum d'efforts pour éviter une crise alimentaire mondiale (...) J'ai déjà dit que notre pays peut remplacer les céréales ukrainiennes, à la fois sur une base commerciale et sous forme d'aide aux pays africains les plus nécessiteux, d'autant plus que nous nous attendons à une autre récolte record cette année», a déclaré Poutine .

Cette démarche s'appuie également sur l'anticipation d'une récolte record cette année, renforçant ainsi la capacité de la Russie à répondre aux besoins mondiaux. Au-delà de la politique, Vladimir Poutine a montré une volonté sincère de jouer un rôle positif dans la résolution des défis humanitaires auxquels le continent africain est confronté. Il a réaffirmé la disposition de son pays à apporter son aide là où elle est nécessaire, cherchant à combler les éventuelles pénuries alimentaires et à maîtriser les flambées de prix qui pourraient en résulter.

Cet engagement n'est pas nouveau pour la Russie. Depuis des années, le pays s'est impliqué dans des actions humanitaires à travers des livraisons de denrées alimentaires dans les zones touchées par des crises. Ce nouveau geste envers l'Afrique renforce les liens entre la Russie et le continent, tout en témoignant de la solidarité internationale nécessaire pour faire face aux enjeux mondiaux.