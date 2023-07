Le projet « Yes » a été lancé à l’université de Parakou le vendredi 30 Juin 2023, en présence du ministre béninois des sports Oswald Homéky, du préfet du département du Borgou, Djibril Mama Cissé et du représentant résident de l’UNFPA au Bénin Richemond Tiemoko. Le projet” Youth Engagement for SRHR access (YES)”, financé par l’UNFPA et le Luxembourg vise l'autonomisation des jeunes pour l'accès au droit à la santé sexuelle et reproductive.

Le Fonds des Nations Unies pour la Population a mis à la disposition des béninois dont l'âge est compris entre 15ans et 24 ans, le projet autonomisation des jeunes pour l’accès aux droits à la santé sexuelle et reproductive « Yes ». Ce projet dont la fin est prévue pour le 31 décembre 2025 est une initiative conjointe de l’UNFPA et de l'État luxembourgeois. Le lancement officiel de la mise en oeuvre de ce projet a été effectué à l’université de Parakou le vendredi 30 Juin dernier.

Cette cérémonie a connu la présence du ministre des sports Oswald Homéky, du préfet du département du Borgou Djibril Mama Cissé et du représentant résident de l’UNFPA au Bénin Richemond TIEMOKO. Le projet ‹‹ Yes ›› a pour but d’autonomiser les jeunes dans 25 communes du Bénin sélectionnées dans les départements de l’Alibori, du Borgou, de l’Atacora et de l’Atlantique. À terme, le projet devrait permettre à des milliers de jeunes de pouvoir prendre des décisions éclairées quant à la santé sexuelle et reproductive, d’être qualifiés et équipés pour créer et gérer des entreprises durables.