Le groupe de travail présidentiel composé de Patrice Talon , président de la République du Bénin, , Mohamed Bazoum , président de la République du Niger et de l’ Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ( UEMOA) , Umaro Sissoco Embaló, président de la République de la Guinée Bissau et Bola Tinubu , président de la République Fédérale du Nigeria et de la Communauté économique des Etats de l’ Afrique de l’ Ouest ( CEDEAO) a été mandaté par leurs pairs lors de la 63ème Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO tenue le 09 juillet 2023 à Bissau ( Guinée Bissau) afin de réfléchir à une solution communautaire efficace contre l'insécurité, notamment le terrorisme dans la sous-région ouest-africaine.

Réuni à Abuja au Nigéria ce mardi 18 juillet 2023 sous la houlette du président en exercice de la CEDEAO, ce groupe de travail présidentiel encore appelé « Troïka présidentielle » en présence du président de la Commission de la CEDEAO, Omar Touray a pris d’importantes décisions après une analyse approfondie de la situation. Il a été décidé de renouer les contacts au plus haut niveau avec les autorités du Burkina-Faso, du Mali et de la Guinée.

À cet effet, le Président Patrice TALON a été désigné aux fins de renouer les discussions avec les autorités de ces trois pays et préparer une future rencontre avec la Troïka. La Troïka présidentielle a réaffirmé également l’engagement de la CEDEAO en faveur des principes de transition démocratique et de retour à l’ordre constitutionnel conformément à sa charte et aux calendriers de sortie de crise décidés par les autorités de chaque pays et a confirmé aussi la volonté de la CEDEAO à œuvrer pour une accélération du processus de retour à l'ordre constitutionnel dans chacun des pays concernés.

Sur le plan sécuritaire, le groupe de travail présidentiel confirme l’engagement de finaliser le plus rapidement possible, le plan d’actions prioritaires pour répondre efficacement avec ses propres forces et ses propres ressources financières à la crise sécuritaire. A cet effet, un comité technique composé des représentants des pays membres de la Troïka élaborera un plan détaillé en liaison avec les pays en proie à la menace. Pour atteindre ces objectifs, ce groupe de travail présidentiel a indiqué que les ressources domestiques seront mobilisées rapidement pour financer le plan d’actions et qu’un soutien conséquent sera apporté aux pays concernés par la crise sécuritaire.