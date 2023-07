Il y a quelques heures, lors du Sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, une controverse s'est déclenchée lorsque le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition du Burkina, a exprimé des critiques virulentes à l'égard des dirigeants africains. L'assertion de Traoré selon laquelle les présidents africains parcourent le monde en quête d'aide a suscité une vive réaction de la part du président sénégalais, Macky Sall. En réponse à cette déclaration du président Traoré, Macky Sall a défendu le rôle et l'activité des chefs d'État africains. Soulignant leur travail non pas comme une mendicité mais comme un effort vers des partenariats d'égale dignité, Sall a présenté une vision alternative et optimiste de la diplomatie africaine.

Macky Sall défend la dignité africaine

Dans sa riposte, le président Sall a réitéré l'idée que le rôle des dirigeants africains n'est pas de mendier mais de travailler pour un partenariat équitable et respectueux entre les nations. Il a souligné que ce combat pour la dignité et l'égalité est un effort constant qui ne dépend pas de l'endroit où il est mené, qu'il s'agisse de Dakar, de Saint-Pétersbourg ou de Washington.

L'un des moments forts de la réponse de Sall a été son appel à une solidarité intergénérationnelle. Le président sénégalais a insisté sur le fait que le combat pour la dignité africaine transcende les générations, renforçant l'idée que cette lutte est une tâche commune qui va au-delà des différences d'âge et de perspective.

La vision de Traoré

Le discours de Traoré au Sommet Russie-Afrique a certainement suscité des controverses, mais il faut également en reconnaître les mérites. Le capitaine Ibrahim Traoré a ouvertement mis en lumière les paradoxes économiques et politiques profonds qui caractérisent l'Afrique contemporaine. Son défi aux dirigeants africains de repenser leur approche de la coopération internationale pourrait servir de catalyseur pour une réévaluation nécessaire des relations mondiales. De plus, son appel à l'autosuffisance alimentaire pour l'Afrique est une vision louable qui mérite un examen attentif.