Une annonce aussi surprenante qu'historique! Le Président sénégalais Macky Sall a déclaré ce 3 juillet 2023, qu'il ne cherchera pas à être réélu pour un second quinquennat lors des prochaines élections présidentielles prévues le 25 février 2024. Alors qu'il était techniquement en droit de se présenter à nouveau selon ses proches qui se basent sur les modifications constitutionnelles qu'il a lui-même promulguées en 2016, Sall a mis fin à des mois de spéculation et défié les attentes en choisissant de se retirer de la course.

Le président a déclaré : « Ma décision, longuement et mûrement réfléchie, est de ne pas être candidat à la prochaine élection [présidentielle] du 25 février 2024 », en ajoutant que cette décision était prise même si « la Constitution m'en donne le droit ». C'est une déclaration qui met un terme aux conjectures de longue date sur son intention de briguer un troisième mandat et un second quinquennat, surtout après avoir mené avec succès la lutte contre la candidature pour un troisième mandat de son prédécesseur, Abdoulaye Wade.

Avant d'annoncer sa décision, le Président Sall est revenu sur les récents troubles qui ont secoué le pays suite à la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko. Les violences, qualifiées d'"insoutenables" et "inexcusables" par le Président, ont causé la mort de 16 personnes selon les autorités, 24 selon Amnesty International et une trentaine selon l'opposition. Il a qualifié ces événements de « crimes organisés contre la nation sénégalaise, contre l'État, contre la république ».

La décision de Macky Sall d'abandonner la course à la présidentielle a laissé la voie ouverte à d'éventuels dauphins, malgré le climat politique actuellement tendu au Sénégal. Dans un pays où la condamnation récente de l'opposant Ousmane Sonko a déclenché de graves troubles, la décision du président sénégalais ouvre la porte à une nouvelle ère de possibilités politiques. Il reste à voir comment cette décision influencera l'équilibre politique du pays et les espoirs de la jeunesse sénégalaise en particulier et comment le sort de l'opposant Ousmane Sonko sera scellé.