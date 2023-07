Le 31 juillet, les autorités sénégalaises ont annoncé une mesure radicale : la suspension de l'accès à Internet sur téléphone via les données mobiles. Cette décision a été prise en raison de la "diffusion de messages haineux et subversifs" sur les réseaux sociaux, suite aux appels à manifestations en lien avec l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko, le 28 juillet dernier. Ousmane Sonko est connu pour être le plus farouche opposant du président Macky Sall et il a déjà déclaré sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. Cependant, il fait face à des accusations d'appel à l'insurrection et d'autres crimes et délits, selon les déclarations du procureur de la République du pays, qui ont été rendues publiques le samedi.

Cette suspension temporaire de l'internet des données mobiles intervient dans un contexte de menace de trouble à l'ordre public, et c'est le ministre des Télécommunications et de l'Économie numérique, Moussa Bocar Thiam, qui en a fait l'annonce officielle par le biais d'un communiqué. La mesure sera mise en place à partir du lundi 31 juillet, mais uniquement sur certaines plages horaires. Dans ce contexte tendu, Ousmane Sonko est prévu d'être interrogé par un juge. Cependant, le sort qui lui sera réservé reste incertain, car c'est le juge qui décidera si les charges retenues contre lui sont suffisantes ou non.

Il est important de souligner que selon le procureur, l'arrestation de vendredi n'a aucun lien avec la première procédure où M. Sonko avait été jugé par contumace. Malgré cela, l'opposant a annoncé sur les réseaux sociaux entamer une grève de la faim en signe de protestation. Il a également appelé le peuple à "rester debout" et à "résister", lançant ainsi un appel à la mobilisation face à cette mesure répressive. La suspension de l'internet mobile dans un pays est une mesure qui suscite toujours des débats et des critiques.

Certains estiment qu'il s'agit d'une atteinte à la liberté d'expression et d'accès à l'information, des droits fondamentaux dans une société moderne. D'autres, en revanche, soutiennent que c'est une mesure nécessaire pour prévenir tout débordement de violences lors des manifestations. Dans tous les cas, cette décision des autorités sénégalaises soulève des questions sur les méthodes utilisées pour gérer la dissidence politique et la liberté d'expression dans le pays. L'efficacité de cette suspension pour contenir la diffusion de messages "haineux et subversifs" reste également à démontrer, car il est souvent difficile de contrôler totalement les flux d'information sur les réseaux sociaux.

