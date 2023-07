Ousmane Sonko, figure marquante de la politique sénégalaise, se retrouve confronté à de multiples charges judiciaires. Le procureur de la République a énuméré samedi ces charges, déclarant qu'elles n'étaient en aucun cas liées à la condamnation de Sonko en juin pour des affaires de mœurs ayant suscité des troubles civils importants. Ces nouvelles accusations, basées principalement sur ses déclarations et rassemblements depuis 2021, englobent notamment l'appel à l'insurrection et l'atteinte à la sûreté de l'État.

Sonko a également été arrêté récemment pour une prétendue agression envers une femme gendarme et le vol de son téléphone portable. Cependant, il a contesté ces accusations, soutenant qu'il avait confisqué le téléphone de l'officier qui l'avait filmé à son domicile. Il a ensuite exhorté ses concitoyens à rester vigilants face aux abus de pouvoir, ce que le procureur a qualifié de message subversif. Sonko devra comparaître devant un juge lundi pour répondre de ces accusations.

Sonko a précédemment été condamné à deux ans de prison ferme dans une affaire de mœurs, une sentence qui a suscité de grandes protestations et remet en cause son éligibilité pour les futures élections présidentielles, selon ses avocats et des experts juridiques. En mai, il a également été condamné à six mois de prison avec sursis pour diffamation. L'incertitude règne quant à l'avenir politique du Sénégal et au rôle que Sonko pourrait y jouer.