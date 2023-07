En annonçant qu’il ne se représentera pas pour un 3e mandat à la tête du Sénégal, Macky Sall vient d’ouvrir les pronostics sur sa succession. Nombreux sont les sénégalais qui se demandent quelles sont les personnalités présidentiables au sein de la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yaakaar. Selon des sources concordantes, Macky Sall désignera son dauphin dans quelques jours. Les noms qui reviennent le plus sont ceux d’Amadou Ba et d’Abdoulaye Daouda. Même si ces personnalités sont issues des rangs de la coalition au pouvoir, est-il certain que l’ultime favori pour le fauteuil présidentiel s’y trouve ? Ce n’est pas sûr au vu des autres forces en présence.

L’éternel Idrissa Seck après de nombreux échecs par le passé est bien décidé à faire de 2024 son année. Il a occupé les plus hautes fonctions étatiques et il est décidé à s'asseoir sur le fauteuil présidentiel. Karim Wade, le fils de l’ancien président Abdoulaye Wade a aussi de solides arguments à faire valoir. Il pourra bénéficier du réseau tissé par son père au sein du PDS (Parti Démocratique Sénégalais) pour convaincre les Sénégalais de lui faire confiance. Enfin, le revenant Khaliffa Sall va-t-il faire un pied de nez au destin ? En 2019, il était annoncé comme l’un des grands favoris à la présidentielle avant de voir ses chances hypothéquées suite à des démêlés avec la justice. L’ancien maire de Dakar a gardé une certaine aura auprès de ses compatriotes et cela pourrait jouer en sa faveur en 2024. Ousmane Sonko sera-t-il candidat ?

Pour le moment, le mystère reste entier sur une candidature du leader du PASTEF. Confronté à des procédures judiciaires, Ousmane Sonko n’est sûr de rien, mais son parti a décidé de l’investir pour le scrutin présidentiel. Bien malin qui pourra donner le nom du futur président du Sénégal. Le scrutin s’annonce comme l’un des plus indécis de l’histoire du Pays de la Teranga.