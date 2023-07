Ces derniers jours, la situation des migrants subsahariens en Afrique du Nord s’est fortement dégradée. En Tunisie par exemple, les témoignages et divers recoupements d’informations permettent d’affirmer qu’il ya une véritable chasse à l’Homme noire dans ce pays. Tout récemment, le navire humanitaire "Ocean Viking" à tenter de secourir un bateau de migrants à la dérive, dans les eaux territoriales de la Libye. Selon SOS Méditerranée et l’IFRC (Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge) les gardes côtes libyennes ont délibérément ouvert le feu alors que l’Ocean Viking était en pleine intervention. Ce nouvel incident vient montrer clairement que les migrants ne sont pas les bienvenus dans plusieurs pays d’Afrique du Nord qui sont généralement des points de transit pour rejoindre l’Europe.

Face à ces différents drames qui se jouent dans le pourtour méditerranéen l’on est en droit de se demander que fait l’Union Africaine ? À part des communiqués laconiques, l’UA n’a enclenché aucun mécanisme pour atténuer le drame de l’immigration clandestine et venir en aide aux ressortissants africains qui vivent l’enfer dans des pays comme la Tunisie, la Libye ou encore le Maroc. L’institution panafricaine semble impuissante et les immigrés subsahariens ne doivent leur salut qu’à l’humanisme des ONG. L’Ocean Viking par exemple réalise un travail fantastique et sans les interventions du navire humanitaire, la méditerranée allait regorger de beaucoup plus de morts. Il urge que l’Union Africaine prenne à bras le corps la situation des migrants subsahariens en Afrique du Nord.

L’institution doit cesser son mutisme et agir pour sauver les fils et les filles de l’Afrique qui ne demandent qu’une seule chose : de meilleures conditions de vie. Il est grand temps pour l’Union Africaine de se reformer, l’institution doit revoir son modèle de fonctionnement pour répondre aux défis du moment. L’immigration clandestine, le racisme et la stigmatisation en Afrique du Nord, l’adaptation aux changements climatiques sont autant de défis à relever pour l’UA. L’institution doit se réveiller pour ne pas perdre la confiance du peuple africain.