Au Sommet Russie-Afrique, le capitaine Traoré a tenu des propos forts à l'encontre de la France et de la CEDEAO sans les nommer explicitement. Rendant grâce à Dieu pour la réunion, il a soulevé des questions pressantes et délicates concernant l'avenir de l'Afrique et la place qu'elle occupe sur la scène internationale. Il a également profité de l'occasion pour souligner l'histoire commune de la Russie et de l'Afrique, tous deux ayant joué un rôle prépondérant dans la lutte contre le nazisme durant la Seconde Guerre mondiale, bien que souvent oubliés dans les livres d'histoire.

Le capitaine Traoré a remis en question l'incongruité apparente entre les richesses naturelles abondantes de l'Afrique et la pauvreté omniprésente sur le continent. Il a exprimé sa frustration face à la situation où les dirigeants africains sont obligés de voyager à travers le monde pour "mendier" sur la scène internationale malgré l'abondance de ressources sur leur sol natal. Cette contradiction, selon lui, exige de nouvelles relations et un avenir meilleur pour le peuple africain.

Le néocolonialisme et l'impérialisme, un fléau toujours présent

Le capitaine Traoré n'a pas hésité à exprimer sa critique virulente envers le néocolonialisme et l'impérialisme, qu'il considère comme des entraves à la prospérité de l'Afrique. Il a notamment accusé certains présidents de la CEDEAO de ne rien apporter à leurs peuples tout en se comportant en marionnettes des puissances impérialistes. Il a salué la détermination du peuple burkinabé dans sa lutte contre le terrorisme et sa volonté de prendre son destin en main.

Il a fait référence à la situation au Burkina Faso, où les citoyens sont, selon lui, forcés de prendre les armes pour lutter contre le terrorisme. Il fustige le fait que les occidentaux et certains présidents de la CEDEAO qualifient les volontaires burkinabè de milice, tandis que dans d'autres pays, (faisant une allusion indirecte à l'Ukraine), quand des citoyens veulent se défendre leur pays, on les qualifie de patriotes.

L'appel à l'auto-suffisance alimentaire

Se référant à l'annonce du président russe Vladimir Poutine concernant l'envoi de céréales en Afrique, le capitaine Traoré a exhorté les dirigeants africains à se concentrer sur l'auto-suffisance alimentaire. Il a affirmé que l'Afrique devait tirer les leçons des pays qui ont réussi à atteindre cette indépendance alimentaire, et a appelé à la formation de relations plus étroites avec la Russie pour répondre aux besoins de la population africaine.

En conclusion, le capitaine Traoré a rendu un vibrant hommage au peuple africain pour son courage et sa détermination. Malgré les défis, il a souligné leur victoire et a rappelé leur devise "La Patrie ou la Mort, Nous vaincrons". Il a souligné que le futur de l'Afrique reposait sur ses propres épaules et a appelé à une collaboration accrue entre l'Afrique et la Russie pour un avenir meilleur et plus prospère.