Dans le cadre du tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde 2026/zone Afrique prévu le 13 juillet prochain à Abidjan en Côte d’Ivoire lors de la 45ème Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football (Caf), l’instance faîtière du football africain a dévoilé ce jeudi 29 juin 2023 les chapeaux. Les Guépards du Bénin engagés dans ces éliminatoires sont logés dans le chapeau 3 avec l’Ouganda, la Mauritanie, le Kenya, Madagascar, la Guinée Bissau, le Congo, l’Angola et la Namibie. Par contre dans le chapeau 1, on retrouve le Sénégal, la Tunisie, le Nigéria, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, l’Algérie, le Mali et l’Égypte.

Le chapeau 2 regroupe le Burkina Faso, le Ghana, l’Afrique du Sud, le Cap Vert, la Rd Congo, la Guinée, la Zambie, le Gabon et la Guinée-Équatoriale. Le Mozambique, la Gambie, la Sierra Leone, le Togo, la Tanzanie, le Zimbabwe, la République Centrafricaine, le Malawi et la Lybie sont dans le chapeau 4. Le Niger est logé dans le chapeau 5 en compagnie des Comores, Soudan, Rwanda, Burundi, Ethiopie, Eswatini, Botswana et Libéria. Quant au chapeau 6, il prend en compte, le Lesotho, le Soudan du Sud, l’Ile Maurice, le Tchad, le São Tomé-et-Príncipe, la Djibouti, les Seychelles, l’Erythrée et la Somalie.

Il faut signaler que dans la zone Afrique, les six chapeaux sont constitués en référence au dernier classement Fifa. Précisons que pour les éliminatoires du Mondial 2026, dans la zone Afrique, les équipes seront réparties dans 9 groupes de 6. Les vainqueurs vont décrocher leurs billets pour la phase finale de la Coupe du monde 2026. Les 4 meilleures deuxièmes de groupes vont disputer un petit tournoi. Le gagnant va jouer un barrage international. 48 Nations sont attendues pour la 26ème édition du Mondial 2026.