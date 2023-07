L'Université d'Abomey-Calavi au Bénin met en place de nouvelles mesures pour préserver l'éthique, l'équité et l'impartialité des processus de soutenance de mémoire et de thèse. Le recteur, Félicien Avlessi, a annoncé via une note de service datée du jeudi 20 juillet que les membres du jury ne pourront plus participer à des fêtes, réceptions ou tout autre événement similaire après les soutenances, à compter du 1er septembre prochain. Les cadeaux aux membres du jury sont également désormais interdits selon la note.

Cette décision vise à garantir que les évaluations soient conduites de manière juste, transparente et sans aucune influence extérieure. En interdisant toute forme de célébration après les soutenances pour les membres du jury, l'objectif est d'éviter tout favoritisme ou conflit d'intérêts potentiel, ce qui pourrait compromettre l'intégrité académique des procédures d'évaluation. En excluant les festivités pour les membres du jury, l'institution s'efforce de garantir que toutes les évaluations se déroulent dans un environnement impartial, où chaque candidat a des chances égales de présenter ses travaux sans aucune influence extérieure.

« Elle permet d’éviter tout favoritisme ou conflit d’intérêts potentiel qui pourrait compromettre l’intégrité académique de ces procédures d’évaluation et pallier les travers et déviances de nature à contrevenir aux dispositions éthiques et déontologiques de l’enseignant du supérieur », estime le recteur de l'Université d'Abomey-Calavi dans sa note de service largement relayé sur la toile depuis quelques heures.