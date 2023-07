Par le canal d’un rapport rendu public ce jeudi, l’inspecteur général du département d'État a attiré l’attention sur un phénomène qui serait récurrent en Ukraine et qui pourrait avoir un impact négatif sur l’aide économique américaine. Il s’agit de la corruption du gouvernement de Kiev et du secteur privé ukrainien. « Sur le long terme, en particulier alors que le Département prévoit d'aider au redressement et à la reconstruction de l'Ukraine, la corruption au sein du gouvernement ukrainien et du secteur privé présente des risques pour l'efficacité de l'aide étrangère américaine qui nécessite une surveillance solide », a noté l’inspecteur général du département d’État.

Toujours selon les détails qui ont été fournis dans le rapport intitulé : « Examen de la coordination et du contrôle de l'aide étrangère à l'Ukraine », le département d’État et l'Agence américaine pour le développement international (USAID) aurait reçu du Congrès pour soutenir les opérations militaires de l'Ukraine 45,4 milliards de dollars. On retiendra du constat qui a été fait dans ce rapport que, « l'ambassade de Kiev n'avait pas mis à jour sa stratégie nationale intégrée (SCI) en raison de limitations de personnel liées à la fermeture de l'ambassade et aux opérations ultérieures en temps de guerre ». Il s’agirait pourtant d’un élément clef pour permettre aux agences américaines de concevoir des programmes et des indicateurs de performance alignés sur des objectifs stratégiques communs.

Rappelons que les États-Unis se sont positionnés comme le plus grand soutien de l’Ukraine dans cette situation. Il y a quelques mois, le président américain Joe Biden a approuvé un nouveau programme d’aide militaire à l’Ukraine d’un montant total de 300 millions $US et comprenant des munitions supplémentaires pour les drones et une gamme d’autres armes. L’État américain a également fait savoir clairement que les armes fabriquées aux États-Unis ne devraient pas être utilisées pour des attaques en territoire russe.