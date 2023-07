Un commandant de sous-marin russe et chef adjoint chargé de la mobilisation militaire dans la ville de Krasnodar, dans le sud de la Russie, a été assassiné, a rapporté l'agence de presse russe TASS, citant les forces de l'ordre. Le responsable, Stanislav Rzhitsky, a été tué par un homme armé lundi matin et une enquête pénale sur le meurtre a été ouverte. Rzhitsky, en plus d'être un commandant de sous-marin, était également le chef adjoint chargé de la mobilisation militaire à Krasnodar. Sa mort tragique a choqué la communauté militaire russe et a soulevé de nombreuses questions quant à la motivation derrière cet acte violent.

Les autorités russes s'emploient activement à identifier le coupable et à déterminer les circonstances exactes de cette attaque. Outre ses responsabilités à terre, le responsable tué était également le commandant d'un sous-marin de la flotte russe de la mer Noire. Selon les médias locaux en ligne en Ukraine, il aurait été impliqué dans le lancement de missiles de croisière Kalibr sur des cibles ukrainiennes. Cette révélation a suscité des spéculations quant à un éventuel lien entre cet assassinat et les opérations militaires en cours entre la Russie et l'Ukraine.

Le sous-marin qu'il commandait, le Krasnodar, a été spécialement conçu pour la flotte de la mer Noire. Selon le ministère russe de la Défense, il est équipé pour mener des opérations de combat contre les navires de surface et les sous-marins, poser des mines et effectuer des reconnaissances. Son rôle stratégique dans la région en fait une cible potentielle pour les ennemis de la Russie.

Des médias en ligne couvrant la Russie et l'Ukraine ont rapporté que Rzhitsky avait été abattu de quatre balles lors d'une course matinale près d'un complexe sportif. Des allégations ont également émergé selon lesquelles il aurait été impliqué dans une attaque au missile lancé par un sous-marin contre la ville ukrainienne de Vinnytsia en juillet 2022, provoquant la mort de 23 civils, dont trois enfants. Ces informations, bien que non confirmées, soulèvent la possibilité d'une motivation liée à des représailles.