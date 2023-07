Les autorités russes n’ont visiblement pas apprécié les propos d’un général, sur la guerre en Ukraine. En effet, selon les informations de la presse russe, Ivan Popov, commandant de la 58ᵉ armée intervenant dans la région sud de Zaporizhzhia, a dit avoir été démis de ces fonctions. C’est dans un message vocal qu’il a donné l’information. D’après lui, son limogeage est dû au fait qu’il a évoqué le manque de soutien de l’artillerie, ainsi que des questions sur le taux élevé de pertes. Son message a été publié sur la plateforme Telegram, par le député russe Andrei Gurulyov.

« J'ai exposé tous les problèmes qui existent »

Selon Ivan Popov, « il fallait soit se taire et être lâche, soit dire les choses telles qu'elles sont ». « Je n'avais pas le droit de mentir en votre nom, au nom de mes compagnons d'armes tombés, alors j'ai exposé tous les problèmes qui existent » a-t-il estimé, tout en soulignant que : « Les chefs supérieurs ont apparemment senti une sorte de danger de ma part et ont rapidement concocté un ordre du ministre de la Défense en une seule journée et se sont débarrassés de moi ». Toujours d'après Ivan Popov, ses hommes ont résisté aux troupes ukrainiennes. Cependant, à l’en croire, ils ont été trahis par leur principal chef.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que les autorités russes sont critiquées concernant la guerre en Ukraine. Le chef de la société privée russe Wagner, Evgueni Prigojine, avait accusé, le mois dernier, la Russie de vouloir tuer ses soldats. Selon des informations rapportées par Le Monde, il avait fait une publication sur Telegram dans laquelle il avait accusé le ministère russe d’avoir piégé ses soldats. À en croire la déclaration qu’il avait faite, les voies de sortie de Bakhmout auraient été minées par le ministère russe de la Défense. Aussi, avait-il notamment précisé que les personnes qui avaient posé les mines ont indiqué être les représentants du département ministériel en charge de la Défense.