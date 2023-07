Le monde du rap est en ébullition depuis que le célèbre chanteur et rappeur canadien Drake a fait une révélation qui a fait trembler les fans et les passionnés de musique. Vendredi dernier, il a surpris le public en annonçant qu'il était l'heureux propriétaire d'une pièce d'histoire du rap : la bague en forme de couronne ayant appartenu à la légende incontestée du rap, Tupac Shakur. Une acquisition qui ne s'est pas faite à moindre coût puisque le rappeur a déboursé un montant impressionnant d'un million de dollars lors d'une vente aux enchères organisée par la prestigieuse maison Sotheby's.

Tout a commencé lorsque Drake a posté une photo sur son compte Instagram, affichant fièrement la bague iconique à son doigt. Un bijou dessiné par 2Pac lui-même, également connu sous le nom d'artiste de Tupac Shakur. Cette bague a été la pièce maîtresse de cette vente aux enchères hautement médiatisée, atteignant finalement la somme impressionnante de 1,016 million de dollars, frais et commissions inclus. Un montant dépassant largement l'estimation initiale qui oscillait entre 200 000 et 300 000 dollars.

Cette acquisition, bien plus qu'un simple achat, est un symbole fort pour Drake, qui s'est ainsi approprié une part de l'histoire du rap. La bague en question est loin d'être une simple parure, elle est une pièce unique, ornée d'une couronne inspirée par le livre "Le Prince" de l'écrivain italien Nicolas Machiavel. Un ouvrage qui a eu un impact majeur sur Tupac Shakur, allant jusqu'à l'inciter à adopter le nom de scène Makaveli en hommage à l'écrivain. Le bijou est serti de rubis et de diamants, ajoutant une touche de prestige supplémentaire à cette pièce de collection.

Mais au-delà de la valeur monétaire et du prestige liés à cette acquisition, la bague possède une signification plus profonde pour Drake. En effet, elle provient de la collection personnelle de Yaasmyn Fula, une figure importante dans la vie de Tupac Shakur, qui était sa marraine et proche conseillère. Ainsi, cette bague est imprégnée de souvenirs, d'histoires et d'émotions qui ont marqué l'histoire du rap et de la musique en général.

Drake, avec cette acquisition, témoigne de son attachement à l'histoire du rap et de son désir de préserver cet héritage. En portant cette bague, il honore la mémoire de Tupac Shakur et rappelle aux nouvelles générations l'importance de ces icônes du passé. Cet acte montre également que malgré sa notoriété et son succès, Drake reste connecté à ses racines musicales et s'efforce de perpétuer l'héritage du rap.